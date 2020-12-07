С января у каждого белоруса появится личный электронный кабинет

В январе 2021 года у белорусов появятся личные электронные кабинеты. В них можно будет получить доступ к более чем 100 госуслугам и пройти 50 административных процедур.

Создаваться Е-кабинеты будут на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг. Для этого понадобится паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца.

Использование личного электронного кабинета исключит бумажную волокиту, а главное – сэкономит время. Так, не выходя из дома, белорусы смогут встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, вернуть излишние уплаченные таможенные платежи или получить другую важную информацию.

Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг:

Вход в эти личные кабинеты возможен будет как со средствами электронно-цифровой подписи, так и посредством логина и пароля. При этом количество услуг при входе с электронно-цифровой подписью будет, естественно, больше, потому что эта идентификация является строгой и однозначной. Вас идентифицируют как физическое лицо, которое хочет получить соответствующую государственную услугу.

ID-карта будет выдаваться взамен на паспорт при истечении его срока действия. На ней будут записаны персональные данные человека, дата рождения, пол, идентификационный номер, дата выдачи и срок действия. Кстати, использовать карту можно на протяжении 10 лет.

Получить возможность создания личного кабинета можно и без электронного паспорта. Для этого нужно обратиться в любой регистрационный центр Государственной системы управления открытыми ключами. Это 45 точек по всей Беларуси.