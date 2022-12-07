«С трудом поднимаю сына, ведь он ростом с меня». Арсению из Минска нужна коляска!

Она воспитывает сына одна, много средств тратит на реабилитацию, поэтому за помощью в приобретении нового транспорта обратилась в Центр «Вера». Нужная Арсению модель – кресло-коляска инвалидная «Hoggi» с принадлежностями (Bingo Evolution) – стоит 17 236 бел. рублей. Сбор идет уже четыре месяца. Собрана большая часть необходимой суммы.

Новая коляска станет отличным новогодним подарком для мальчика. Чудеса должны случаться, особенно в жизни ребенка, на долю которого выпало так много испытаний…

История этой семьи очень сложная. Во время беременности маму мучил токсикоз, а в какой-то момент у нее отказали почки. К счастью, и ребенка, и маму удалось спасти. Но Арсений родился раньше срока. Малыш весил всего 850 гр., первые 40 дней жизни провел на аппарате искусственной вентиляции лёгких и зондовом кормлении. Маму готовили к худшему, говорили, что ребенок не будет говорить и слышать, не сможет ее понимать.

К счастью, не все прогнозы оправдались, но мальчик не ходит. При этом он видит и слышит, все понимает, общается с мамой, обозначает свое отношение к различным ситуациям. Положительные изменения – это итог постоянной и непрерывной реабилитации ребенка в Беларуси и за рубежом. Например, в Чехии Арсений прошел курсы Войта-терапии, а в Китае три процедуры лечения стволовыми клетками. Эффект от этого закрепляется различными видами реабилитации и занятиями в Минске, в том числе, курсами ЛФК и массажа.

А еще Арсений увлекся лошадьми. Два раза в неделю он посещает центр конного спорта в Ратомке. Общение с животными позитивно влияет на мальчика, доставляет ему много положительных эмоций.

Но теперь все острее встает проблема транспорта. Старая коляска не выдерживает вес Арсения, ломается буквально на глазах… Проехать по снегу на ней тоже невозможно… Поднять и донести сына до нужного места на руках мама не может!