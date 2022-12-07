«С трудом поднимаю сына, ведь он ростом с меня». Арсению из Минска нужна коляска!

Под Новый год, говорят, мечты сбываются. У 13-летнего Арсения Пенкрата из Минска и его мамы сейчас одно желание на двоих. И от его исполнения зависит очень многое: без новой коляски мальчик будет попросту заперт в квартире, не сможет посещать любимую иппотерапию и добираться на реабилитацию.
Дело в том, что Арсений не ходит. У него ДЦП и множество сопутствующих заболеваний. А еще он начал активно расти. Сейчас Арсений вымахал до 150 см, он почти догнал по росту маму.
Она воспитывает сына одна, много средств тратит на реабилитацию, поэтому за помощью в приобретении нового транспорта обратилась в Центр «Вера». Нужная Арсению модель – кресло-коляска инвалидная «Hoggi» с принадлежностями (Bingo Evolution) – стоит 17 236 бел. рублей. Сбор идет уже четыре месяца. Собрана большая часть необходимой суммы.
Новая коляска станет отличным новогодним подарком для мальчика. Чудеса должны случаться, особенно в жизни ребенка, на долю которого выпало так много испытаний…
История этой семьи очень сложная. Во время беременности маму мучил токсикоз, а в какой-то момент у нее отказали почки. К счастью, и ребенка, и маму удалось спасти. Но Арсений родился раньше срока. Малыш весил всего 850 гр., первые 40 дней жизни провел на аппарате искусственной вентиляции лёгких и зондовом кормлении. Маму готовили к худшему, говорили, что ребенок не будет говорить и слышать, не сможет ее понимать.
К счастью, не все прогнозы оправдались, но мальчик не ходит. При этом он видит и слышит, все понимает, общается с мамой, обозначает свое отношение к различным ситуациям. Положительные изменения – это итог постоянной и непрерывной реабилитации ребенка в Беларуси и за рубежом. Например, в Чехии Арсений прошел курсы Войта-терапии, а в Китае три процедуры лечения стволовыми клетками. Эффект от этого закрепляется различными видами реабилитации и занятиями в Минске, в том числе, курсами ЛФК и массажа.
А еще Арсений увлекся лошадьми. Два раза в неделю он посещает центр конного спорта в Ратомке. Общение с животными позитивно влияет на мальчика, доставляет ему много положительных эмоций.
Но теперь все острее встает проблема транспорта. Старая коляска не выдерживает вес Арсения, ломается буквально на глазах… Проехать по снегу на ней тоже невозможно… Поднять и донести сына до нужного места на руках мама не может!
Как помочь?
Помочь в сборе средств Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Арсений Пенкрат:
1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.
Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке.
2.Банковский благотворительный счет.
Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.
3.Система «Расчет» (ЕРИП).
Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:
+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА.
Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.
4.SMS-пожертвование.
Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:
1222 < Фамилия ребенка> <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Пенкрат ПРОБЕЛ сумма
Пример SMS-сообщения: 1222 Пенкрат 1
* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.
5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)
Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.
Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.
6.Благотворительная линия.
Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.
7.QR-код.
Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.