С трактора и комбайна прямиком во дворец. Лучшие труженики села побывали в гостях у Президента

Лучшие труженики сельского хозяйства Могилевской области - аграрии с членами своих семей - побывали на экскурсии во Дворце Независимости, где регулярно проходят важные республиканские и международные мероприятия с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Тема продовольствия сегодня в мире у всех на устах. В том числе и в Беларуси, но только совсем в ином ключе. Наша страна - донор продовольственной безопасности. Сполна обеспечивает основными продуктами не только свои собственные потребности, но и поставляет приличные объемы на экспорт. А нынешний урожайный год в Беларуси на фоне политической и санкционной истерии за рубежом тем более важен для отечественных аграриев. Собрать все до зернышка, заготовить корма, наполнить овощами и фруктами хранилища - залог того, что полки магазинов в межсезонье не будут пусты, а цены на продовольствие не будут бить по карману жителей Беларуси. И аграрии с этим успешно справились.

Хоть полевые работы на селе еще не завершены, но пора года уже позволяет, как говорится, немного выдохнуть, больше посвятить времени себе и семье, оглянуться назад и оценить результаты своего труда. Вклад каждого в эти дни оценивают и власти на местах, да и в целом руководство страны. Героев уборочной страды в Беларуси всегда особо чествуют. Помнят, каким трудом и ценой дается урожай. Как точно подметил недавно Президент Беларуси, доллары на хлеб не намажешь, и растущие в мире цены на продовольствие - лишнее тому подтверждение.

Тех, кто непосредственно своим трудом обеспечивает продовольственную безопасность страны, и членов их семей с особой теплотой принимали во Дворце Независимости. Это как раз те, о ком говорят "люди от земли" и "соль земли белорусской". Столько механизаторов и комбайнеров стены Дворца Независимости еще точно не видели. В разговоре эти загорелые коренастые мужчины в основном немногословны, немного даже суровы, а порой и застенчивы. Но бросается в глаза то, с какой заботой и вниманием они относятся к своим женам и детям. Как на селе, так и в столице, во дворце, везде вместе, обнявшись, "талакой". Не секрет, что и на уборочной страде среди передовиков много семейных экипажей - отец с сыном, муж с женой, брат с братом - они вместе куют не только свое семейное благополучие, но и достаток страны в целом.

А главное, эти люди уверены в своих силах и знают цену своему труду. Например, при осмотре зала государственных наград разговор завязался с одной семейной четой. Григорий Бокач - тракторист-машинист в ЗАО "Серволюкс Агро", его супруга Елена - стерший ветеринарный санитар на этом же предприятии, а дочь Ирина учится в школе.

"Есть на что посмотреть, конечно", - делится впечатлениями Григорий.

"Очень масштабно, все красиво. И очень много впечатлений. Это очень много значит для нас", - подхватывает супруга.

"Красота одним словом", - скупо, с чувством подводит черту супруг.

Говорят, в этом зале есть такая примета, что если сделать фото на память, то потом сюда еще обязательно вернешься за получением высокой награды. Интересуемся, что думает на этот счет чета Бокачей. "Тем более комбайнер, - без тени сомнения соглашается Елена. - Поэтому все может быть после приметы такой. Может быть, попадем еще сюда. По крайней мере, мы для этого все можем сделать".

Соглашаемся, что главное - это уверенность в своих силах. И если отечественное хозяйство в таких надежных руках - людей, которые могут, хотят и верят в собственные возможности, то еще более высокие результаты не заставят себя ждать.

Поделилась впечатлениями с журналистами и Серякова Оксана из Климовичского района. Сама она социальный работник, но в АПК трудятся ее муж и старший сын. В этом году были задействованы на уборке семейным экипажем. "Это тяжелый труд. С утра до вечера. Есть такие времена года - весна, лето и осень. Зимой, конечно, немножко легче", - рассказывает она о трудовых буднях членов своей семьи.

Интерьеры дворца приглянулись и ее младшему сыну - семикласснику Егору. Говорит, не против был бы здесь даже работать и часто бывать. Но вот на вопрос, а кем хочет для этого стать - президентом или министром - замешкался. На помощь пришла мама и предложила для начала не замахиваться на президентский пост и нацелиться на министерский. Правда, мальчик откровенно признался, что в школе порой получает и семерки с восьмерками, но ведь главное, как уже говорилось выше, верить в свои силы.

О важности учебы говорил и еще один юный участник экскурсии - ученик школы из города Круглое Артем Еркович. Парня больше всего впечатлил самый большой в Беларуси зал торжественных церемоний, где в том числе ежегодно в новогодние праздники проводятся балы. Но вот сам бы он не хотел стать участником бала. "Танцевать - это не мое", - сказал, как отрезал, юноша. "А что твое?", - продолжаем расспрашивать мы школьника. "Мое - учиться" - заявил Артем.

Его родители - Александр и Любовь - также под впечатлением от экскурсии. "Впечатления зашкаливают. Залы такие красивые. Глаза аж разбегаются", - практически в один голос отвечают они.

"Очень масштабное интересное мероприятие. Когда нам рассказывают о залах, какие события здесь происходили, чувствуется важность всего этого. Впитываешь в себя, чувствуешь, как это все серьезно, сколько здесь гостей было, какие были делегации. Каждая частичка этих залов и интерьеров пропитана такой атмосферой. Наши аграрии трудились с утра до вечера. Погодные условия когда способствовали, когда нет. И немножко поменять атмосферу, посетить столицу, Дворец Независимости - это почетно и важно", - сказала в интервью журналистам председатель Бобруйской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса Надежда Дудаль.

А вот чете Деминых из Кричевского района не привыкать к почестям по итогу уборочных кампаний. Тем не менее держатся весьма скромно, но уверенно. Тракторист-машинист Михаил рассказывает, что всегда участвует, в том числе с дочерью, в колхозных, районных Дажынках. "Дочь со мной всегда участвует в Дажынках. В колхозных, районных. Мы в этом году заняли второе место по району. Ездили уже за премией", - с гордостью рассказывает глава семейства Михаил.

"У меня просто слов нет от этой красоты, которая здесь. Я не ожидала. Такого я не видела. Только по телевизору. А вот теперь наяву. И я очень довольна, что мы сегодня здесь", - эмоционально делится впечатлениями его супруга Алеся.

Дочери - пятикласснице Дарье - больше всего понравился Зеленый зал, где в свое время проходили исторические многочасовые переговоры в Нормандском формате по ситуации в Украине.

Все вместе обещают показывать фотографии и активно делиться впечатлениями с друзьями и родственниками, чтобы и те стремились попасть во Дворец Независимости и посмотреть на все своими глазами.

И действительно, пусть таких людей во дворец приезжает как можно больше. И даже если придется проводить для них не одну и не две, а гораздо больше экскурсий в день, но это будет значить только одно - что в Беларуси становится больше людей, которые радеют за свое дело, любят его, и каждый на своем месте вносит маленький, но такой значимый вклад в развитие всей страны.

По материалам belta.by.