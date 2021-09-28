С сегодняшнего дня студентов Могилевской области начнут прививать вакциной «Спутник Лайт»

В Могилевской области с сегодняшнего дня начнут прививать студентов однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». В регион поступило 12,5 тыс. доз, рассказали в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома.

Вакцина будет распределена среди региональных вузов приоритетно в зависимости от количества студентов. Привиться от коронавируса можно на базе здравпунктов учреждений высшего образования. Для этого будут созданы все необходимые условия, подчеркнули в управлении.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» считается облегченной и рекомендована к применению студенческой молодежи в возрасте от 18 до 23 лет. Показатель ее эффективности составляет около 80%. Вакцина не требует введения второго компонента, а достаточный иммунный ответ формируется у человека на 28-й день после прививки.