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COVID-19Общество

С сегодняшнего дня студентов Могилевской области начнут прививать вакциной «Спутник Лайт»

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С сегодняшнего дня студентов Могилевской области начнут прививать вакциной «Спутник Лайт»

В Могилевской области с сегодняшнего дня начнут прививать студентов однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». В регион поступило 12,5 тыс. доз, рассказали в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома.

Вакцина будет распределена среди региональных вузов приоритетно в зависимости от количества студентов. Привиться от коронавируса можно на базе здравпунктов учреждений высшего образования. Для этого будут созданы все необходимые условия, подчеркнули в управлении.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» считается облегченной и рекомендована к применению студенческой молодежи в возрасте от 18 до 23 лет. Показатель ее эффективности составляет около 80%. Вакцина не требует введения второго компонента, а достаточный иммунный ответ формируется у человека на 28-й день после прививки.

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

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