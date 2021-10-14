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С самого утра на фабрике «Славянка» поздравляли с Днем матери

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С самого утра на фабрике «Славянка» поздравляли с Днем матери

Фото Виктора ЧАБАНА.

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