С самого утра на фабрике «Славянка» поздравляли с Днем матери
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Фотографии: Виктор Чабан
Фото Виктора ЧАБАНА.
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