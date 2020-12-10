С рабочим визитом «Бобруйскагромаш» посетила делегация из Египта

8 декабря ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» с рабочим визитом посетила делегация из Арабской Республики Египет. В состав делегации вошли руководители и специалисты компании National Company for Protective Cultivations (NCPC), принимающей участие в египетской национальной программе по созданию парниковых комплексов, реализуемой по линии вооружённых сил. Данный проект был запущен в 2017 году с целью обеспечения продовольственной безопасности Египта и создания дополнительных возможностей для экспорта продуктов, и включает в себя 126 кластеров теплиц, каждая из которых площадью более гектара.

Представители делегации посетили выставку образцов продукции холдинга «Бобруйскагромаш» и ознакомились с номенклатурой производимой техники, ее характеристиками и конкурентными преимуществами.

В ходе переговоров с руководством холдинга обсуждались вопросы возможного сотрудничества, намечены направления для развития двусторонних отношений. Достигнута договоренность о совместном формировании перечня сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» для участия в программе по созданию парниковых комплексов Египта.