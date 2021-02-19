С рабочей поездкой в Бобруйск прибыл Премьер-министр Беларуси Роман Головченко (дополняется)

Сегодня сельскохозяйственная техника ОАО «Бобруйскагромаш» работает более чем в 50 странах мира. В 2019 году впервые были осуществлены поставки в Швецию, Анголу и Мадагаскар, а также после перерыва были возобновлены отгрузки в Сербию и Китай.

В 2020г. «Бобруйскагромаш» продолжил расширять географию поставок. Первые поставкибыли осуществлены в Зимбабве и Сирию, возобновлены поставки в Иран, Вьетнам и Венгрию.

В 2021 году планирует осуществить первые поставки в Турцию, Норвегию, Намибию и Мексику, а также вернуться на рынки Польши, Румынии, Болгарии, Монголии и Республики Судан. С Республикой Судан прорабатывается вопрос организации сборочного производства с/х техники для тракторов малого тягового класса (50 л/с).

Расширение географии поставок удаётся достичь благодаря сертификации с/х техники в соответствии с требованиями и нормативами ЕС. На сегодняшний день сертифицировано 27 единиц с/х техники (бочки серии МЖТ, навозоразбрасыватели серии МТУ, пресс-подборщики серии ПРФ, а также прицепные транспортные средства серии ПСТ и 2ПТС-6).

В 2021 году работа по сертификации будет продолжена. Планируется сертифицировать большегрузные полуприцепы, машины для внесения минеральных удобрений, а также расширить линейку машин для внесения органических удобрений машиной грузоподъёмностью в 9 тонн.

Немаловажным аспектом в расширении рынков сбыта с/х техники «Бобруйскагромаш» является возможность предложить партнёрам весь комплекс с/х оборудования от почвообрабатывающих машин и сеялок до машин для заготовки и хранения кормов.

Основными экспортными рынками являются Российская Федерация и Казахстан. Доля в общем объеме экспортных поставок Российской Федерации по итогам 2019г. составила 81,7%, Казахстана 11,5%, за 2020 год 72,5% и 14,7% соответственно.

В настоящее время предприятие занимает довольно прочные позиции на рынке кормозаготовительной техники в странах СНГ. Так, доля сегмента рынка рулонных пресс-подборщиков в РФ составляет, по нашим оценкам, около 60%, а в таком же сегменте рынка Казахстана – около 85-90%.

Стабильно увеличиваются объемы реализации косилок, прицепов и полуприцепов, машин для внесения удобрений.

С учетом растущего парка энергонасыщенных тракторов, разрабатываются и выводятся на рынки новые виды продукции: прицепы и разбрасыватели органических удобрений повышенной (до 24 тонн) грузоподъемности, а также машины для внесения минеральных удобрений, техника для заготовки льноволокна.