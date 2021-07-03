С праздником, свободная и гордая страна! В Бобруйске состоялся митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

Для бобруйчан свята память об ужасающих жертвах войны и великом Подвиге миллионов солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, мирных граждан, отстоявших свободу Отечества. И мы, и наши потомки всегда будут помнить: главная историческая заслуга в спасении человечества от фашизма принадлежит советскому народу. И именно Советский Союз, в состав которого входила и наша Беларусь, принес самую великую жертву на алтарь Победы, заплатив тем самым за свою Независимость.

Цветы и венки в честь бобруйчан, погибших на фронтах и в тылу врага в годы Великой Отечественной войны, возложили к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова представители городского исполнительного комитета, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, городской Совет депутатов, администрации районов города, Почетные граждане города Бобруйска, воины Бобруйского гарнизона, городской Совета ветеранов, трудовые коллективы, общественность.

Перед собравшимися на площади Победы выступил председатель горисполкома Александр Студнев.

– Уважаемые бобруйчане и гости нашего города! Сердечно поздравляю с Днем Независимости Республики Беларусь. Этот праздник – символ гордости за нашу великую Родину, за предков, которые отстояли независимость страны. Огромные усилия потребовались, чтобы сохранить суверенитет и целостность нашей страны. И все же мы выстояли. И сегодня уверенно отстаиваем свои национальные интересы, право на историческую правду и ценности народа. Для каждого человека Беларусь начинается с его малой Родины: где бы мы ни родились, где бы ни выросли – все это наше родное Отечество. А вместе мы – один единый могучий белорусский народ. Нас объединяет любовь к Родине, верность традициям и искреннее желание сделать наше государство еще сильнее и краше. Мы целеустремленно и уверенно воплощаем в реальность мечту многих поколений: вместе строим процветающую суверенную Беларусь. Дорогие друзья, сегодня наша страна уверенно смотрит в будущее, мы готовы противостоять любым вызовам и своим созидательным трудом сделать все, для того, чтобы Беларусь оставалась успешным и процветающим государством. Наша сила – в единстве, традициях, патриотизме, уважении к человеческим ценностям, готовности отдать свои силы, знания и талант во имя дальнейшего развития Отечества. Пусть наша страна всегда живет в мире и согласии, а на улицах нашего города всегда звучит беззаботный смех детей – юных граждан независимой Беларуси. В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, успехов во всех начинаниях, добра и благополучия! С праздником!