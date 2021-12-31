С Праздником, Приднепровье! Новогоднее поздравление председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Михайловича Исаченко
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