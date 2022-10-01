С наступающим профессиональным праздником, дорогие учителя! Ваш труд бесценен

Наслаждение от работы

Бобруйчанка Светлана Здоронкова 22 года обучает школьников очень нужному (так как он с точки зрения науки объясняет явления, с которыми мы сталкиваемся в жизни ежедневно и на каждом шагу) и не самому простому (ведь необходима серьезная работа мозга, чтобы вникнуть в суть) предмету – физике. Работает педагог в одной из молодых городских школ – №34.

В детстве будущий наставник много читала, увлекалась баскетболом. Планировала связать жизнь с юриспруденцией – хотела быть адвокатом. Но, как признается Светлана Владимировна, «доверилась мнению и жизненному опыту родителей и приняла решение стать учителем, о чем ни разу не пожалела». Поступила в педуниверситет имени М. Танка, выбрав в качестве специализации математику, к которой «прилагалась» физика. Проходила педагогическую практику в 30-й столичной школе, где ее наставником была Анна Георгиевна Яскович. Она так впечатлила начинающего учителя, что девушка для себя поняла: «Только преподавая физику, я смогу наслаждаться работой».

Теперь Светлана Владимировна с радостью делится знаниями по любимому предмету с учениками. Говорит так: «Каждый урок уникальный, даже если одна тема в параллели из пяти классов. Ведь все ребята разные, к каждому свой подход. Мне нравится видеть, как ­растут мои ученики в науке, в поступках. Люблю находиться рядом, когда они совершают открытие, узнают что-то новое для себя». Но есть в работе педагога существенный минус: как у любого творческого человека, голова всегда полна идей и проектов, только времени на реализацию всего задуманного, увы, не хватает. Вот когда учитель Здоронкова, наверное, сожалеет, что в сутках всего 24 часа…

«Физика – наука, основанная на экспериментах, и большинство ее законов подтверждено опытом, – отмечает Светлана Владимировна. – Поэтому при объяснении нового материала достаточно времени уделяю и эксперименту в том числе. Иногда виртуальному». Предпочтение отдает методам активной оценки (когда ученики видят свои успехи (и радуются им), осознают ошибки (и работают над ними), овладевают процедурами оценки, учатся управлять своим учением) и проектов (приемы и действия учащихся в определенной последовательности для решения проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде какого-то конечного продукта). Часто использует интерактивные приемы, когда взаимодействуют не только учитель и ученики, но и группы и отдельные учащиеся. А нередко выступает в роли настоящего режиссера (хотя педагоги являются сценаристами каждого урока, просто используют не слово «сценарий», а «план») – применяет инсценировки. Вот пример. Изучают свойства веществ. Класс делится на три группы: твердые вещества, жидкости и газы. Каждый ученик – молекула одного из состояний. Ребята модулируют, как ведут себя молекулы, и делают выводы, почему именно такие свойства у веществ в каждом из состояний. И здесь подтверждается разнообразие учебных занятий: дети по-разному воспринимают новую информацию, выводы хоть и одинаковые делают, но промежуточные рассуждения у всех уникальные, да и реакция у каждого своя. Значит, в каждом классе пройдет своеобразный – единственный в своем роде – урок.

Светлана Владимировна ведет параллели с седьмого класса по одиннадцатый. Говорит, что каждый возраст по-своему прекрасен: «В седьмом и восьмом классах дети более открыты к общению. Им интересно создавать модели, эмблемы. В старших классах ребята начинают получать удовольствие от решения задач, проведения собственных исследований, участия в конкурсах».

Коллегам педагог со стажем, «перешагнувшим» два десятилетия, желает крепкого здоровья, реализации планов и желаний, профессионального роста. «Вдохновения и радости от каждого дня! – говорит Светлана Здоронкова. – Больше открытий. И чаще отправляйтесь в дорогу. Ведь путешествия – тоже открытия: новых мест, исторических и культурных ценностей, а еще знакомства с новыми людьми. Удачи всем и огромного счастья!»

Нашла СВОЮ профессию

В бобруйской средней школе №10 для учителя начальных классов Юлии Черновой наступил лишь третий учебный год. О том, как молодой наставник постигает азы профессии, наш рассказ.

Юлия Александровна родом из Климовичей. Была очень активным ребенком, а потому и увлечений была масса: и пение, и танцы, и иностранные языки... Едва ли не постоянно участвовала в различных конкурсах, а в состязаниях по вокалу нередко становилась лауреатом или победителем. Понятно, что при такой загруженности и множестве хобби определиться с профессией было достаточно сложно. «Я долго не могла решить, – рассказывает юный педагог, – кем быть: музыкантом, артистом, хореографом, переводчиком… И поняла для себя – все эти способности и умения как нельзя кстати пригодятся в профессии учителя начальных классов. И решила поступать на эту специальность в Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, который успешно окончила в 2020-м».

Для Юлии Александровны огромное удовольствие работать с детьми. «Обу­чая их, я учусь сама, – признается молодой учитель. – Совершаю открытия вместе с ребятами. Наверное, правильно говорят, что мы остаемся молодыми благодаря детям. Мы радуемся их открытиям как своим, как будто заново открываем мир. Ведя уроки в своем 3 «А», я радуюсь вместе с малышами, а может, даже больше них. Детская энергия – это неиссякаемый источник, который питает и заряжает. И даже если день не совсем удался, в конце него подбежит кто-то из ребятишек, обнимет, как маму, и негативных эмоций как не бывало! У меня 21 ученик. И если хоть один из родителей скажет «Большое спасибо!», это перечеркнет все неудачи. И появляется уверенность, что я иду в верном направлении».

Понимает педагог, что добиться хороших результатов можно, если мотивируешь и заинтересуешь учеников. А для этого необходимы разные методы. Главный с малышами – учимся играя. Один из любимых приемов в работе – «чудо-прищепки», которые развивают мелкую моторику рук, а значит, помогают и развитию речи. На всех учебных занятиях учитель использует дифференцированный подход – то есть принцип, когда в зависимости от целей, этапов обучения, осваиваемого материала и возраста применяются разные методы и приемы. Старается давать на уроке вариативные задания, ведь чтобы найти правильный ответ, надо подумать, вспомнить и даже проанализировать. Это и закрепляет материал, и мыслительные процессы развивает. И очень важно, дабы детям не становилось скучно и они меньше уставали, часто менять виды деятельности. Поэтому ребята работают коллективно, в группах и индивидуально. А чтобы малыши учились самостоятельности и могли объективно оценить свои знания, они проводят самоконтроль и взаимоконтроль. Нельзя забывать и о работе над ошибками – надо разобрать, где они сделаны, ведь нужно понять, в какой теме есть пробелы знаний.

Из всего этого следует, что у педагогов немного времени остается на отдых. Надо находить новые и новые идеи, заниматься самообразованием. Так что с окончанием рабочего дня начинается… рабочий вечер. И пусть это в какой-то мере минус, но разве не здорово всегда находиться в курсе педагогических и научных новинок, «бороться и искать, найти и не сдаваться». Тем более когда ты молод, полон сил и энергии. К тому же, за все труды ждут благодарность детей, их счастливые улыбки от того, что узнают много нового, открывают для себя мир. А креативной и энергичной Юлии Черновой хочется пожелать вдохновения, ее ученикам – радостного пути по дороге знаний. Пусть у них будет больше добрых дней, наполненных яркими эмоциями и впечатлениями!

«Уважаемые коллеги! – отмечает Юлия Александровна. – Наша с вами профессия важна и благородна. У нас есть высокая миссия – давать знания, просвещать. Мы формируем личности. И пусть порой наша работа бывает непростой, давайте с воодушевлением решать сложные задачи! Желаю всем терпения, интересных проектов, благодарных учеников, неиссякаемой энергии, вдохновения от каж­дого дня».

Ольга Хотько