С праздником, бобруйские спасатели!
16 0
Ежегодно 19 января в Беларуси отмечается профессиональный праздник — День спасателя. С праздником поздравляет коллег и ветеранов службы МЧС начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Бабин
С Днем спасателя!
Желаю всем коллегам и ветеранам службы МЧС крепкого здоровья, спокойных будней, уверенности в завтрашнем дне. Пусть дома согревает забота семьи и близких, а на работе рядом будут надежные друзья. Сохраняйте мужество и верность профессиональному долгу, чтобы в любой чрезвычайной ситуации быть готовыми прийти на помощь людям. Счастья вам, благополучия и успехов!
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Счастье нельзя купить. Но его можно родить!
-
С праздником, бобруйские спасатели!
-
В школах пересмотрят подходы к предоставлению рабочих профессий в базовых 10-11-х классах
-
Белорусские школы на 94,5% укомплектованы военруками
-
Спасатель – одна из самых ответственных, мужественных и уважаемых профессий