С праздником, бобруйские спасатели!

Ежегодно 19 января в Беларуси отмечается профессиональный праздник — День спасателя. С праздником поздравляет коллег и ветеранов службы МЧС начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Бабин

С Днем спасателя!

Желаю всем коллегам и ветеранам службы МЧС крепкого здоровья, спокойных будней, уверенности в завтрашнем дне. Пусть дома согревает забота семьи и близких, а на работе рядом будут надежные друзья. Сохраняйте мужество и верность профессиональному долгу, чтобы в любой чрезвычайной ситуации быть готовыми прийти на помощь людям. Счастья вам, благополучия и успехов!