С полей в Бобруйском районе похитили более 800 кг. картофеля и свыше 100 кг. кукурузы (видео)

Сообщение от гражданина, который заметил кражу с поля сельскохозяйственной организации, поступило в Бобруйскую милицию 24 августа во втором часу ночи. Как рассказали в областном управлении Департамента охраны МВД, сотрудники Департамента охраны задержали двух граждан - 56-летнего жителя района с 55-летней сожительницей, которые нигде не работают.

Оказалось, что с 20 по 24 августа с полей сельхозпредприятия Бобруйского района они похитили более 800 кг. картофеля и свыше 100 кг. кукурузы. Ущерб составил около 630 рублей.

- Со слов фигуранта, часть похищенной продукции предназначалась для личных нужд, а часть для перепродажи. Известно, что задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, а его сожительница имеет судимости, в том числе и за кражи, - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за кражу.