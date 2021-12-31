С подарками к ребятам в детскую больницу

Новый год – праздник приятных сюрпризов, исполнения желаний и ожидания чудес. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» тоже дарит ребятишкам добрую сказку. 31 декабря гости с подарками побывали в детской городской больнице, где новогодние праздники встретят около 80 ребятишек. Мальчишек и девчонок пришли поздравить председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, главный врач Бобруйской центральной больницы Оксана Крупенич. И, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка порадовали ребят в больничных палатах. Дети подготовили для гостей новогодние стихи и даже вместе спели любимую зимнюю песенку «В лесу родилась елочка». В каждой палате от взрослых звучали пожелания «расти здоровыми, крепкими, поправляться скорее и не болеть».

– Главное, что мы принесли хоть небольшую, но радость этим деткам, чтобы они быстрее выздоровели, почувствовали прилив сил и понимали, что детский праздник Новый год в любом случае будет. Даже находясь здесь, в больнице, они должны ощутить тепло и заботу взрослых. Поэтому мы буквально за несколько часов до Нового года пришли поздравить ребят с наступающим праздником, пожелать крепкого здоровья, благополучия и, конечно, чтобы они быстрее возвращались в уют родительского дома, – сказал Александр Студнев.

Искренние улыбки, детская радость и прекрасное настроение ребят – лучшая благодарность за сладкие подарки и внимание.