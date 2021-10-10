С песней по жизни. Сегодня работники культуры отмечают свой профессиональный праздник

Настоящее искреннее пение вызывает трепет, грусть и радость в душе. А любимые народные песни, пронесенные через годы и поколения, которые пели наши бабушки и мамы, становятся родными и близкими.

Когда на сцену выходит заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь хор народной песни имени В.Е. Балаханова Дворца искусств, в зале зрители обязательно подпевают. Мелодичные, шутливые, трогательные, веселые, залихватские, лирические, простые и светлые... В репертуаре хора огромное количество белорусских, русских и украинских песен.

Сегодня в коллективе 20 участников. Все – любители пения, а основная их работа и профессии абсолютно разные. Многие из них поют уже по 40, 30, 20 лет и не представляют свою жизнь без хора. Ирина Добрынина (самая старейшая участница), Игорь Шатило, Наталья Румянцева – прекраснейшие голоса. Их хорошо знают в городе, потому что выступают они не только в составе хора, но и как солисты на различных мероприятиях. Руководитель Василий Петраков ведет творческий коллектив с 2014 года, стараясь поддерживать манеру исполнения и сохранять традиции, созданные основателем хора Виктором Балахановым, и привносить что-то новое.

– Коллектив должен жить и работать с удовольствием, людям должно нравиться то, что они делают. У меня хорошая помощница, хормейстер Ирина Козлова, которая учит их вокалу, ставит хореографию. Моя задача – сплотить, объединить участников, формировать репертуар и пополнять его новыми интересными произведениями, делать качественные аранжировки. Когда-то даже писал авторские песни, музыку народной направленности на стихи наших белорусских поэтов. Из нововведений: мы стали более подвижными на сцене, уделяем больше внимания хореографии, – рассказывает Василий Иванович. – Прежде всего стремимся прийти к профессиональному исполнению. У нас есть образец – хор имени Титовича, и мы стараемся приблизиться к этому звучанию. При нашем хоре еще существует ансамбль песни и музыки «Бліскавіца», но, к сожалению, нет полного комплекта музыкантов, поэтому на сцене можем выступать не под живую музыку инструментов, а под «минусовые» записи. Репетиции 2 раза в неделю плюс концерты. Нужно индивидуально подходить к каждому участнику, к каждому характеру. Наш хор – коллектив энтузиастов, одна большая семья, где нет случайных людей, а только те, кто искренне любит народную песню. Приглашаю всех любителей песни тоже присоединиться и стать участником нашего хора. Очень хотелось бы, чтобы к нам в коллектив приходила молодежь.

Дипломов и наград, привезенных с различных конкурсов, за 45-летнюю деятельность у хора не перечесть. В апреле этого года на отчетном концерте он в очередной раз доказал, что достоин носить звание заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, которое впервые получил в 2006 году. Творческий экзамен для подтверждения почетного звания держали перед специальной комиссией Министерства культуры Республики Беларусь.

Одно из недавних выступлений хора Балаханова в сентябре прошло на масштабном празднике в Минске во Дворце Республики, где собрались более 2 тысяч участников со всех уголков Беларуси. Коллектив представлял Бобруйск вмес­те с ансамблем народной песни и музыки «Бабруйскія музыкі» на гала-концерте в рамках общереспубликанской акции «Хоровое вече».

Выступления хора Балаханова на любом концерте – это теплая энергетика и душевность. Пусть народная песня всегда объединяет и дарит зрителям добрые эмоции. «Энтузиазма, хорошей творческой мысли, терпения и понимания», – желает к профессиональному празднику всем коллегам руководитель хорового коллектива Василий Петраков.