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С олимпиады с победами: у бобруйчан высокие результаты

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С олимпиады с победами: у бобруйчан высокие результаты

Подведены итоги третьего – областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, и бобруйчане отличились высокими результатами. Наш город представляли 202 участника, которые боролись за звание лучших интеллектуалов среди учащихся Могилевской области. Вчера команда Бобруйска вернулась домой с победами. Ребята привезли 86 степенных дипломов, 18 участников отмечены поощрительными.

Наибольшее количество дипломов привезли ребята по географии (10 дипломов), белорусскому языку (9 дипломов), русскому языку испанскому, французскому языкам (по 8 дипломов), физике, химии (по 7 дипломов), биологии, информатике (по 6 дипломов) и др.

Наиболее результативно выступили учащиеся гимназии №2 (21 диплом), №3 (13 дипломов), №1 (12 дипломов), СШ №27 (8 дипломов), №31 (5 дипломов), №30, №32 (по 4 диплома), №1, №9, №19, №28 (по 3 диплома).

Поздравляем умников и умниц и их педагогов с высокими достижениями! Успехов и новых побед на заключительном этапе!

Белорусский язык

 

№ п/пФамилия, имя, отчество учащегосяКлассУчреждение образования

 

ДипломФамилия, имя, отчество учителя
Койпыш Кацярына АндрэеўнаІХДУА "Гімназія № 2 г.Бабруйска"ІІКойпыш Наталля Уладзіміраўна
Лапіна Лізавета АляксееўнаХДУА "Гімназія № 3 г.Бабруйска"ІІЛісава Таццяна Іванаўна
Лоцкая Лізавета УладзіміраўнаХІДУА "Гімназія № 1 г.Бабруйска"ІІРудзянкова Людміла Іванаўна
Міхалап Дар'я СяргееўнаІХДУА "Гімназія № 2 г.Бабруйска"ІІІКойпыш Наталля Уладзіміраўна
Стасюк Вераніка АляксандраўнаІХДУА "Сярэдняя школа №28 г.Бабруйска"ІІІКазлоўская Марына Пятроўна
Канаплёў Багдан МіхайлавічІХДУА "Гімназія №3 г.Бабруйска"ІІІЛісава Таццяна Іванаўна
Балакіна Марыя Валер'еўнаХІДУА "Сярэдняя школа №1 г.Бабруйска імя Б.І.Коўзана"ІІІАляксеева Марыя Міронаўна
Аніперава Марыя ВіктараўнаХІДУА "Сярэдняя школа №31 г.Бабруйска"ІІІДзяшчэня Алена Аляксандраўна
Сураўёва Ксенія ЛеанідаўнаХІДУА "Сярэдняя школа №20 г.Бабруйска"ІІІЯкаўлева Лілія Аляксандраўна
10Ціханава Таццяна Валер'еўнаХІДУА "Сярэдняя школа №32 г.Бабруйска"Похвальный отзывПахомава Таццяна Іванаўна
11Манжурава Анастасія АляксандраўнаІХДУА "Сярэдняя школа №20 г.Бабруйска"Похвальный отзывЯкаўлева Лілія Аляксандраўна

 

Русский язык

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Смаловская Ариадна ВладиславовнаIXГУО "Средняя школа №28г.Бобруйска"I

 

Склярова Анжелика Викторовна
Свирская Анна ИгоревнаXГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"IНаркевич Ольга Александровна
Алейникова Валерия ДмитриевнаXГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска"IIЖалейко Дана Станиславовна
Голомако Дарья ИгоревнаXГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей"IІІШевелева Ольга Николаевна
Подольская Александра ВасильевнаXГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей"IІІШевелева Ольга Николаевна
Добровольская Полина АлександровнаVIIIГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"IІІМорозова Елена Александровна
Пытаева Устина СергеевнаXIГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"IІІСамойленко Елена Владимировна
Шинкевич Мария АлександровнаXIГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска"IІІФлерко Тамара Адамовна
Кустинская Евгения АлександровнаVIIIГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"Похвальный отзывМорозова Елена Александровна

 

Математика

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Наврозов Павел АндреевичIXГУО "Средняя школа №32 г.Бобруйска"IЛапатина Юлия Сергеевна
Макушинская Дарья ВладимировнаXIГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"Солодкая Наталья Петровна
Егорова Ксения АндреевнаIXГУО "Средняя школа №30 г.Бобруйска"IІІМенькова Ольга Владимировна
Петруша Егор ДенисовичXГУО "Средняя школа №30 г.Бобруйска"IІІЛуканская Елена Михайловна
Ильинчик Даниил АлександровичXIГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"IІІБорисевич Ирина Алексеевна
Горбачев Тимофей КирилловичVIIIГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"Похвальный отзывСолодкая Наталья Петровна
Смирнов Арсений СергеевичVIIIГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"Похвальный отзывЕлинская Галина Викторовна
Куприянова Василиса ВадимовнаVIIIГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска"Похвальный отзывКруглик Маргарита Анатольевна

 

Химия

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Боровой Глеб Сергеевич 

XI

ГУО «Гимназия    № 2 г.Бобруйска»IВенглинская Елена Владимировна
Богданов Евгений АлександровичIXГУО «Гимназия    № 3 г.Бобруйска»IВасилевская Татьяна Николаевна
Ласкавнев Владислав ЮрьевичXГУО «Гимназия   №2 г.Бобруйска»IВенглинская Елена Владимировна
Лазакович Арина СергеевнаIXГУО «Гимназия    № 2 г.Бобруйска»IIВенглинская Елена Владимировна
Черныш Ангелина ДмитриевнаXIГУО «Гимназия   № 3 г.Бобруйска»IIВасилевская Татьяна Николаевна
Белоцкий Денис МихайловичXIГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»IIIВенглинская Елена Владимировна
Смык Екатерина ВладимировнаIXГУО «Гимназия    № 3 г.Бобруйска»IIIВасилевская Татьяна Николаевна
Шепелевич Мария ДмитриевнаXIГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»Похвальный отзывВангоген Людмила Васильевна

 

Информатика

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Луканский Дмитрий НиколаевичXГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»IIМолокович Екатерина Валентиновна
Герасимович Арсений ЮрьевичXГУО «Средняя школа № 16 г.Бобруйска»IIIСодель Людмила Степановна
Долинин Тимур ЕвгеньевичXГУО «Гимназия № 1 г. Бобруйска»IIIСавина Надежда Германовна
Ефремов Павел АндреевичXIГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»IIIСкрыпко Павел Викторович
Сказов Андрей ДмитриевичXГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска»IIIАндрусенко Светлана Ивановна
Смольский Тимофей ГеннадьевичXIГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска»IIIБлинова Лада Владимировна
Куканьков Максим ЮрьевичVIIIГУО «Гимназия № 1 г. Бобруйска»Похвальный отзывСавина Надежда Германовна
Сидоренко Никита ДенисовичIXГУО «Средняя школа № 16 г.Бобруйска»Похвальный отзывСодель Людмила Степановна
Федоренков Илья СергеевичXГУО «Гимназия № 1 г. Бобруйска»Похвальный отзывСавина Надежда Германовна

 

Астрономия

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Наркевич Антон ВикторовичXГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»Похвальный отзывКовалевич Наталия Ивановна

 

История

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Гайдурова Валерия АнатольевнаXIГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска»IIIШевелева Ирина Ивановна
Акушевич Андрей СергеевичXIГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей»IIIХуторянская Светлана Андреевна

 

Обществоведение

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Гутковская Анастасия НиколаевнаXГУО «Гимназия№2 г.Бобруйска»IIФролова Ирина Ивановна
Масловская Виктория НиколаевнаXГУО «Средняя школа №9 г.Бобруйска»Похвальный отзывБочко Валентина Владимировна

 

География

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Бунос Станислав ДмитриевичXГУО «Средняя школа № 30 г.Бобруйска»IАксенкова Наталия Ивановна
Парахневич Ольга ЕвгеньевнаXIГУО «Средняя школа № 30 г.Бобруйска»IIАксенкова Наталия Ивановна
Зима Александра АндреевнаXГУО «Средняя школа № 19 г.Бобруйска»IIШумовская Наталья Александровна
Кондратович Артем АндреевичIXГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»IIРусецкий Григорий Николаевич
Прашкович Игорь ДенисовичXГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»IIIРусецкий Григорий Николаевич
Егоров Андрей ДмитриевичIXГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»IIIРусецкий Григорий Николаевич
Евсеенко Артем ОлеговичXIГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»IIIЛукашенко Надежда Прохоровна
Сохацкий Глеб АлександровичIXГУО «Средняя школа № 9 г.Бобруйска»IIIСемашко Гендрик Михайлович
Федорова Алена ИгоревнаXIГУО «Средняя школа № 10 г.Бобруйска»IIIКанойко Светлана Григорьевна
10Роева Ульяна АлександровнаXГУО «Средняя школа № 19 г.Бобруйска»IIIШумовская Наталья Александровна

 

Физика

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)КлассУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Грабко Владислав НиколаевичIXГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"IIКовалевич Наталия Ивановна
Цыбулькин Владислав СергеевичXГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"IIМакович Лилия Михайловна
Хаткевич Герман

Александрович

XГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"IIМакович Лилия Михайловна
Савченко Алексей ДмитриевичXГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"IIМакович Лилия Михайловна

 

Луканский Георгий ВикторовичXГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"IIIМакович Лилия Михайловна
Кондратьев Дмитрий ПавловичXIГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска"IIIЛуканская Ольга Анатольевна
Жильцов Дмитрий АндреевичXIГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"IIIПопова Валентина Тимофеевна
Домасевич Алеся НиколаевнаXГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"Похвальный отзывМакович Лилия Михайловна

 

Английский язык

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Богачев Илья АлександровичXIГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"IВинокурова Ирина Александровна
Бондаржевская Анастасия АртуровнаXГУО "Средняя школа №32 г.Бобруйска"IIПухальская Людмила Ивановна
Васильев Семен ГеоргиевичXГУО «Средняя школа №32 г.Бобруйска»IIIПухальская Людмила Ивановна
Новицкая Полина АлександровнаXIГУО "Средняя школа №21 г.Бобруйска"IIIМакеева Наталья Михайловна

 

Немецкий язык

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Никитина Полина ВитальевнаXГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»IIСтешенко Елена Геннадьевна
Богуш Виктория АнтоновнаXIГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска»IIЯновская Светлана Александровна
Стешенко Дарья АлександровнаXIГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»IIСтешенко Елена Геннадьевна
Абрамова Дарья ДмитриевнаXIГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»IIIСтешенко Елена Геннадьевна
5.Мельник Игорь ИгоревичXГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»IIIСтешенко Елена Геннадьевна

 

Французский язык

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Головач Маргарита СергеевнаІХГУО "Средняя школа №9 г.Бобруйска"ІДейнеко Ольга Георгиевна
Зайцев Родион АлексеевичІХГУО"Гимназия № 1 г.Бобруйска"ІІНиликовская Лариса Викторовна
Батюня Евгений Павлович

 

Х

 

ГУО "Средняя школа №19 г.Бобруйска"

 

ІІЛинковец Ирина Викторовна
Чепик Диана ДмитриевнаХГУО"Гимназия № 1 г.Бобруйска"ІІІНиликовская Лариса Викторовна
Михалап Виталина ВикторовнаХГУО"Гимназия № 1 г.Бобруйска"ІІІНиликовская Лариса Викторовна
Кушнер Ксения ВикторовнаХГУО "Средняя школа №28 г.Бобруйска"ІІІСулим Нила Николаевна
Велимович Ольга АлексеевнаХІГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска"ІІІКарпилович Виктория Викторовна
Одишария Камилла ГивьевнаХІГУО "Средняя школа №9 г.Бобруйска"ІІІДейнеко Ольга Георгиевна
Цед Максим СергеевичХІ

 

ГУО "Средняя школа №9 г.Бобруйска"

 

Похвальный отзывДейнеко Ольга Георгиевна

 

Испанский язык

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Петрушенко Валерия МихайловнаІХГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"ІБородина Ирина Валерьевна
Халайбаш Даниил АлександровичХІГУО "Средняя школа №1 г.Бобруйска"ІКовалева Ирина Николаевна
Берестень Дарина ВикторовнаІХГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"ІІБородина Ирина Валерьевна
Богомолова Мария ПавловнаХІГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"ІІБочко Александра Александровна
Новик Ульяна АлександровнаІХГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"ІІІБородина Ирина Валерьевна
Полугодков Владислав ИвановичХГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"ІІІБочко Александра Александровна
Пилькевич Анастасия ВячеславовнаХІГУО "Средняя школа №8 г.Бобруйска"ІІІКазлов Михаил Владимирович
Романенко Полина ОлеговнаХІГУО "Средняя школа №1 г.Бобруйска"ІІІКовалева Ирина Николаевна
Хворостов Владислав АлександровичХГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"Похвальный отзывБочко Александра Александровна
10Лебедченко Юлиана АльбертовнаХІГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"Похвальный отзывБочко Александра Александровна

 

Биология

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Болдырева Яна СергеевнаIXГУО «Средняя школа № 31 г.Бобруйска»IIIМенькова Анна Николаевна
Дубинчик Арина АндреевнаIXГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»IIIАфанасенко Людмила Игоревна
Зуев Даниил НиколаевичIXГУО «Средняя школа № 32 г.Бобруйска»IIIМенькова Анна Николаевна
Морозов Кирилл ВалерьевичXГУО «Средняя школа № 27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей»IIIТужикова Елена Сергеевна
Пинчук Вадим АлександровичXIГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»IIIСидорова Елена Викторовна
Голуб Сергей ВладимировичXIГУО «Средняя школа № 6 г.Бобруйска»IIIМамонина Жанна Юрьевна
Руденко Николай ИгоревичIXГУО «Средняя школа № 27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей»Похвальный отзывЯромчик Светлана Ильинична

 

Физическая культура и здоровье

 

№ п/пФ.И.О. (полностью)Класс, курсУчреждение образования

(полное название)

ДипломФ.И.О. учителя (полностью)
Савенок Вадим СергеевичIX«Средняя школа №30 г.Бобруйска»Похвальный отзывИльиных Александр Сергеевич
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