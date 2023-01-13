С олимпиады с победами: у бобруйчан высокие результаты

Подведены итоги третьего – областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, и бобруйчане отличились высокими результатами. Наш город представляли 202 участника, которые боролись за звание лучших интеллектуалов среди учащихся Могилевской области. Вчера команда Бобруйска вернулась домой с победами. Ребята привезли 86 степенных дипломов, 18 участников отмечены поощрительными.

Наибольшее количество дипломов привезли ребята по географии (10 дипломов), белорусскому языку (9 дипломов), русскому языку испанскому, французскому языкам (по 8 дипломов), физике, химии (по 7 дипломов), биологии, информатике (по 6 дипломов) и др.

Наиболее результативно выступили учащиеся гимназии №2 (21 диплом), №3 (13 дипломов), №1 (12 дипломов), СШ №27 (8 дипломов), №31 (5 дипломов), №30, №32 (по 4 диплома), №1, №9, №19, №28 (по 3 диплома).

Поздравляем умников и умниц и их педагогов с высокими достижениями! Успехов и новых побед на заключительном этапе!

Белорусский язык

№ п/п Фамилия, имя, отчество учащегося Класс Учреждение образования Диплом Фамилия, имя, отчество учителя Койпыш Кацярына Андрэеўна ІХ ДУА "Гімназія № 2 г.Бабруйска" ІІ Койпыш Наталля Уладзіміраўна Лапіна Лізавета Аляксееўна Х ДУА "Гімназія № 3 г.Бабруйска" ІІ Лісава Таццяна Іванаўна Лоцкая Лізавета Уладзіміраўна ХІ ДУА "Гімназія № 1 г.Бабруйска" ІІ Рудзянкова Людміла Іванаўна Міхалап Дар'я Сяргееўна ІХ ДУА "Гімназія № 2 г.Бабруйска" ІІІ Койпыш Наталля Уладзіміраўна Стасюк Вераніка Аляксандраўна ІХ ДУА "Сярэдняя школа №28 г.Бабруйска" ІІІ Казлоўская Марына Пятроўна Канаплёў Багдан Міхайлавіч ІХ ДУА "Гімназія №3 г.Бабруйска" ІІІ Лісава Таццяна Іванаўна Балакіна Марыя Валер'еўна ХІ ДУА "Сярэдняя школа №1 г.Бабруйска імя Б.І.Коўзана" ІІІ Аляксеева Марыя Міронаўна Аніперава Марыя Віктараўна ХІ ДУА "Сярэдняя школа №31 г.Бабруйска" ІІІ Дзяшчэня Алена Аляксандраўна Сураўёва Ксенія Леанідаўна ХІ ДУА "Сярэдняя школа №20 г.Бабруйска" ІІІ Якаўлева Лілія Аляксандраўна 10 Ціханава Таццяна Валер'еўна ХІ ДУА "Сярэдняя школа №32 г.Бабруйска" Похвальный отзыв Пахомава Таццяна Іванаўна 11 Манжурава Анастасія Аляксандраўна ІХ ДУА "Сярэдняя школа №20 г.Бабруйска" Похвальный отзыв Якаўлева Лілія Аляксандраўна

Русский язык

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Смаловская Ариадна Владиславовна IX ГУО "Средняя школа №28г.Бобруйска" I Склярова Анжелика Викторовна Свирская Анна Игоревна X ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" I Наркевич Ольга Александровна Алейникова Валерия Дмитриевна X ГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска" II Жалейко Дана Станиславовна Голомако Дарья Игоревна X ГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей" IІІ Шевелева Ольга Николаевна Подольская Александра Васильевна X ГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей" IІІ Шевелева Ольга Николаевна Добровольская Полина Александровна VIII ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" IІІ Морозова Елена Александровна Пытаева Устина Сергеевна XI ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" IІІ Самойленко Елена Владимировна Шинкевич Мария Александровна XI ГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска" IІІ Флерко Тамара Адамовна Кустинская Евгения Александровна VIII ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" Похвальный отзыв Морозова Елена Александровна

Математика

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Наврозов Павел Андреевич IX ГУО "Средняя школа №32 г.Бобруйска" I Лапатина Юлия Сергеевна Макушинская Дарья Владимировна XI ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" IІ Солодкая Наталья Петровна Егорова Ксения Андреевна IX ГУО "Средняя школа №30 г.Бобруйска" IІІ Менькова Ольга Владимировна Петруша Егор Денисович X ГУО "Средняя школа №30 г.Бобруйска" IІІ Луканская Елена Михайловна Ильинчик Даниил Александрович XI ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" IІІ Борисевич Ирина Алексеевна Горбачев Тимофей Кириллович VIII ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" Похвальный отзыв Солодкая Наталья Петровна Смирнов Арсений Сергеевич VIII ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" Похвальный отзыв Елинская Галина Викторовна Куприянова Василиса Вадимовна VIII ГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска" Похвальный отзыв Круглик Маргарита Анатольевна

Химия

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Боровой Глеб Сергеевич XI ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» I Венглинская Елена Владимировна Богданов Евгений Александрович IX ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» I Василевская Татьяна Николаевна Ласкавнев Владислав Юрьевич X ГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска» I Венглинская Елена Владимировна Лазакович Арина Сергеевна IX ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» II Венглинская Елена Владимировна Черныш Ангелина Дмитриевна XI ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» II Василевская Татьяна Николаевна Белоцкий Денис Михайлович XI ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» III Венглинская Елена Владимировна Смык Екатерина Владимировна IX ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» III Василевская Татьяна Николаевна Шепелевич Мария Дмитриевна XI ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска» Похвальный отзыв Вангоген Людмила Васильевна

Информатика

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Луканский Дмитрий Николаевич X ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска» II Молокович Екатерина Валентиновна Герасимович Арсений Юрьевич X ГУО «Средняя школа № 16 г.Бобруйска» III Содель Людмила Степановна Долинин Тимур Евгеньевич X ГУО «Гимназия № 1 г. Бобруйска» III Савина Надежда Германовна Ефремов Павел Андреевич XI ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска» III Скрыпко Павел Викторович Сказов Андрей Дмитриевич X ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска» III Андрусенко Светлана Ивановна Смольский Тимофей Геннадьевич XI ГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска» III Блинова Лада Владимировна Куканьков Максим Юрьевич VIII ГУО «Гимназия № 1 г. Бобруйска» Похвальный отзыв Савина Надежда Германовна Сидоренко Никита Денисович IX ГУО «Средняя школа № 16 г.Бобруйска» Похвальный отзыв Содель Людмила Степановна Федоренков Илья Сергеевич X ГУО «Гимназия № 1 г. Бобруйска» Похвальный отзыв Савина Надежда Германовна

Астрономия

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Наркевич Антон Викторович X ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» Похвальный отзыв Ковалевич Наталия Ивановна

История

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Гайдурова Валерия Анатольевна XI ГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска» III Шевелева Ирина Ивановна Акушевич Андрей Сергеевич XI ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей» III Хуторянская Светлана Андреевна

Обществоведение

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Гутковская Анастасия Николаевна X ГУО «Гимназия№2 г.Бобруйска» II Фролова Ирина Ивановна Масловская Виктория Николаевна X ГУО «Средняя школа №9 г.Бобруйска» Похвальный отзыв Бочко Валентина Владимировна

География

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Бунос Станислав Дмитриевич X ГУО «Средняя школа № 30 г.Бобруйска» I Аксенкова Наталия Ивановна Парахневич Ольга Евгеньевна XI ГУО «Средняя школа № 30 г.Бобруйска» II Аксенкова Наталия Ивановна Зима Александра Андреевна X ГУО «Средняя школа № 19 г.Бобруйска» II Шумовская Наталья Александровна Кондратович Артем Андреевич IX ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска» II Русецкий Григорий Николаевич Прашкович Игорь Денисович X ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска» III Русецкий Григорий Николаевич Егоров Андрей Дмитриевич IX ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска» III Русецкий Григорий Николаевич Евсеенко Артем Олегович XI ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» III Лукашенко Надежда Прохоровна Сохацкий Глеб Александрович IX ГУО «Средняя школа № 9 г.Бобруйска» III Семашко Гендрик Михайлович Федорова Алена Игоревна XI ГУО «Средняя школа № 10 г.Бобруйска» III Канойко Светлана Григорьевна 10 Роева Ульяна Александровна X ГУО «Средняя школа № 19 г.Бобруйска» III Шумовская Наталья Александровна

Физика

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Грабко Владислав Николаевич IX ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" II Ковалевич Наталия Ивановна Цыбулькин Владислав Сергеевич X ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" II Макович Лилия Михайловна Хаткевич Герман Александрович X ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" II Макович Лилия Михайловна Савченко Алексей Дмитриевич X ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" II Макович Лилия Михайловна Луканский Георгий Викторович X ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" III Макович Лилия Михайловна Кондратьев Дмитрий Павлович XI ГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска" III Луканская Ольга Анатольевна Жильцов Дмитрий Андреевич XI ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" III Попова Валентина Тимофеевна Домасевич Алеся Николаевна X ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска" Похвальный отзыв Макович Лилия Михайловна

Английский язык

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Богачев Илья Александрович XI ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" I Винокурова Ирина Александровна Бондаржевская Анастасия Артуровна X ГУО "Средняя школа №32 г.Бобруйска" II Пухальская Людмила Ивановна Васильев Семен Георгиевич X ГУО «Средняя школа №32 г.Бобруйска» III Пухальская Людмила Ивановна Новицкая Полина Александровна XI ГУО "Средняя школа №21 г.Бобруйска" III Макеева Наталья Михайловна

Немецкий язык

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Никитина Полина Витальевна X ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» II Стешенко Елена Геннадьевна Богуш Виктория Антоновна XI ГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска» II Яновская Светлана Александровна Стешенко Дарья Александровна XI ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» II Стешенко Елена Геннадьевна Абрамова Дарья Дмитриевна XI ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» III Стешенко Елена Геннадьевна 5. Мельник Игорь Игоревич X ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» III Стешенко Елена Геннадьевна

Французский язык

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Головач Маргарита Сергеевна ІХ ГУО "Средняя школа №9 г.Бобруйска" І Дейнеко Ольга Георгиевна Зайцев Родион Алексеевич ІХ ГУО"Гимназия № 1 г.Бобруйска" ІІ Ниликовская Лариса Викторовна Батюня Евгений Павлович Х ГУО "Средняя школа №19 г.Бобруйска" ІІ Линковец Ирина Викторовна Чепик Диана Дмитриевна Х ГУО"Гимназия № 1 г.Бобруйска" ІІІ Ниликовская Лариса Викторовна Михалап Виталина Викторовна Х ГУО"Гимназия № 1 г.Бобруйска" ІІІ Ниликовская Лариса Викторовна Кушнер Ксения Викторовна Х ГУО "Средняя школа №28 г.Бобруйска" ІІІ Сулим Нила Николаевна Велимович Ольга Алексеевна ХІ ГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска" ІІІ Карпилович Виктория Викторовна Одишария Камилла Гивьевна ХІ ГУО "Средняя школа №9 г.Бобруйска" ІІІ Дейнеко Ольга Георгиевна Цед Максим Сергеевич ХІ ГУО "Средняя школа №9 г.Бобруйска" Похвальный отзыв Дейнеко Ольга Георгиевна

Испанский язык

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Петрушенко Валерия Михайловна ІХ ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска" І Бородина Ирина Валерьевна Халайбаш Даниил Александрович ХІ ГУО "Средняя школа №1 г.Бобруйска" І Ковалева Ирина Николаевна Берестень Дарина Викторовна ІХ ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска" ІІ Бородина Ирина Валерьевна Богомолова Мария Павловна ХІ ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска" ІІ Бочко Александра Александровна Новик Ульяна Александровна ІХ ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска" ІІІ Бородина Ирина Валерьевна Полугодков Владислав Иванович Х ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска" ІІІ Бочко Александра Александровна Пилькевич Анастасия Вячеславовна ХІ ГУО "Средняя школа №8 г.Бобруйска" ІІІ Казлов Михаил Владимирович Романенко Полина Олеговна ХІ ГУО "Средняя школа №1 г.Бобруйска" ІІІ Ковалева Ирина Николаевна Хворостов Владислав Александрович Х ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска" Похвальный отзыв Бочко Александра Александровна 10 Лебедченко Юлиана Альбертовна ХІ ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска" Похвальный отзыв Бочко Александра Александровна

Биология

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Класс, курс Учреждение образования (полное название) Диплом Ф.И.О. учителя (полностью) Болдырева Яна Сергеевна IX ГУО «Средняя школа № 31 г.Бобруйска» III Менькова Анна Николаевна Дубинчик Арина Андреевна IX ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска» III Афанасенко Людмила Игоревна Зуев Даниил Николаевич IX ГУО «Средняя школа № 32 г.Бобруйска» III Менькова Анна Николаевна Морозов Кирилл Валерьевич X ГУО «Средняя школа № 27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей» III Тужикова Елена Сергеевна Пинчук Вадим Александрович XI ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска» III Сидорова Елена Викторовна Голуб Сергей Владимирович XI ГУО «Средняя школа № 6 г.Бобруйска» III Мамонина Жанна Юрьевна Руденко Николай Игоревич IX ГУО «Средняя школа № 27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей» Похвальный отзыв Яромчик Светлана Ильинична

Физическая культура и здоровье