С олимпиады с победами: у бобруйчан высокие результаты

Подведены итоги третьего – областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, и бобруйчане отличились высокими результатами. Наш город представляли 202 участника, которые боролись за звание лучших интеллектуалов среди учащихся Могилевской области. Вчера команда Бобруйска вернулась домой с победами. Ребята привезли 86 степенных дипломов, 18 участников отмечены поощрительными.
Наибольшее количество дипломов привезли ребята по географии (10 дипломов), белорусскому языку (9 дипломов), русскому языку испанскому, французскому языкам (по 8 дипломов), физике, химии (по 7 дипломов), биологии, информатике (по 6 дипломов) и др.
Наиболее результативно выступили учащиеся гимназии №2 (21 диплом), №3 (13 дипломов), №1 (12 дипломов), СШ №27 (8 дипломов), №31 (5 дипломов), №30, №32 (по 4 диплома), №1, №9, №19, №28 (по 3 диплома).
Поздравляем умников и умниц и их педагогов с высокими достижениями! Успехов и новых побед на заключительном этапе!
Белорусский язык
|№ п/п
|Фамилия, имя, отчество учащегося
|Класс
|Учреждение образования
|Диплом
|Фамилия, имя, отчество учителя
|Койпыш Кацярына Андрэеўна
|ІХ
|ДУА "Гімназія № 2 г.Бабруйска"
|ІІ
|Койпыш Наталля Уладзіміраўна
|Лапіна Лізавета Аляксееўна
|Х
|ДУА "Гімназія № 3 г.Бабруйска"
|ІІ
|Лісава Таццяна Іванаўна
|Лоцкая Лізавета Уладзіміраўна
|ХІ
|ДУА "Гімназія № 1 г.Бабруйска"
|ІІ
|Рудзянкова Людміла Іванаўна
|Міхалап Дар'я Сяргееўна
|ІХ
|ДУА "Гімназія № 2 г.Бабруйска"
|ІІІ
|Койпыш Наталля Уладзіміраўна
|Стасюк Вераніка Аляксандраўна
|ІХ
|ДУА "Сярэдняя школа №28 г.Бабруйска"
|ІІІ
|Казлоўская Марына Пятроўна
|Канаплёў Багдан Міхайлавіч
|ІХ
|ДУА "Гімназія №3 г.Бабруйска"
|ІІІ
|Лісава Таццяна Іванаўна
|Балакіна Марыя Валер'еўна
|ХІ
|ДУА "Сярэдняя школа №1 г.Бабруйска імя Б.І.Коўзана"
|ІІІ
|Аляксеева Марыя Міронаўна
|Аніперава Марыя Віктараўна
|ХІ
|ДУА "Сярэдняя школа №31 г.Бабруйска"
|ІІІ
|Дзяшчэня Алена Аляксандраўна
|Сураўёва Ксенія Леанідаўна
|ХІ
|ДУА "Сярэдняя школа №20 г.Бабруйска"
|ІІІ
|Якаўлева Лілія Аляксандраўна
|10
|Ціханава Таццяна Валер'еўна
|ХІ
|ДУА "Сярэдняя школа №32 г.Бабруйска"
|Похвальный отзыв
|Пахомава Таццяна Іванаўна
|11
|Манжурава Анастасія Аляксандраўна
|ІХ
|ДУА "Сярэдняя школа №20 г.Бабруйска"
|Похвальный отзыв
|Якаўлева Лілія Аляксандраўна
Русский язык
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Смаловская Ариадна Владиславовна
|IX
|ГУО "Средняя школа №28г.Бобруйска"
|I
|Склярова Анжелика Викторовна
|Свирская Анна Игоревна
|X
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|I
|Наркевич Ольга Александровна
|Алейникова Валерия Дмитриевна
|X
|ГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска"
|II
|Жалейко Дана Станиславовна
|Голомако Дарья Игоревна
|X
|ГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей"
|IІІ
|Шевелева Ольга Николаевна
|Подольская Александра Васильевна
|X
|ГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей"
|IІІ
|Шевелева Ольга Николаевна
|Добровольская Полина Александровна
|VIII
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|IІІ
|Морозова Елена Александровна
|Пытаева Устина Сергеевна
|XI
|ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"
|IІІ
|Самойленко Елена Владимировна
|Шинкевич Мария Александровна
|XI
|ГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска"
|IІІ
|Флерко Тамара Адамовна
|Кустинская Евгения Александровна
|VIII
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|Похвальный отзыв
|Морозова Елена Александровна
Математика
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Наврозов Павел Андреевич
|IX
|ГУО "Средняя школа №32 г.Бобруйска"
|I
|Лапатина Юлия Сергеевна
|Макушинская Дарья Владимировна
|XI
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|IІ
|Солодкая Наталья Петровна
|Егорова Ксения Андреевна
|IX
|ГУО "Средняя школа №30 г.Бобруйска"
|IІІ
|Менькова Ольга Владимировна
|Петруша Егор Денисович
|X
|ГУО "Средняя школа №30 г.Бобруйска"
|IІІ
|Луканская Елена Михайловна
|Ильинчик Даниил Александрович
|XI
|ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"
|IІІ
|Борисевич Ирина Алексеевна
|Горбачев Тимофей Кириллович
|VIII
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|Похвальный отзыв
|Солодкая Наталья Петровна
|Смирнов Арсений Сергеевич
|VIII
|ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"
|Похвальный отзыв
|Елинская Галина Викторовна
|Куприянова Василиса Вадимовна
|VIII
|ГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска"
|Похвальный отзыв
|Круглик Маргарита Анатольевна
Химия
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Боровой Глеб Сергеевич
|
XI
|ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»
|I
|Венглинская Елена Владимировна
|Богданов Евгений Александрович
|IX
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|I
|Василевская Татьяна Николаевна
|Ласкавнев Владислав Юрьевич
|X
|ГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска»
|I
|Венглинская Елена Владимировна
|Лазакович Арина Сергеевна
|IX
|ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»
|II
|Венглинская Елена Владимировна
|Черныш Ангелина Дмитриевна
|XI
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|II
|Василевская Татьяна Николаевна
|Белоцкий Денис Михайлович
|XI
|ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»
|III
|Венглинская Елена Владимировна
|Смык Екатерина Владимировна
|IX
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|III
|Василевская Татьяна Николаевна
|Шепелевич Мария Дмитриевна
|XI
|ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»
|Похвальный отзыв
|Вангоген Людмила Васильевна
Информатика
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Луканский Дмитрий Николаевич
|X
|ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»
|II
|Молокович Екатерина Валентиновна
|Герасимович Арсений Юрьевич
|X
|ГУО «Средняя школа № 16 г.Бобруйска»
|III
|Содель Людмила Степановна
|Долинин Тимур Евгеньевич
|X
|ГУО «Гимназия № 1 г. Бобруйска»
|III
|Савина Надежда Германовна
|Ефремов Павел Андреевич
|XI
|ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»
|III
|Скрыпко Павел Викторович
|Сказов Андрей Дмитриевич
|X
|ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска»
|III
|Андрусенко Светлана Ивановна
|Смольский Тимофей Геннадьевич
|XI
|ГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска»
|III
|Блинова Лада Владимировна
|Куканьков Максим Юрьевич
|VIII
|ГУО «Гимназия № 1 г. Бобруйска»
|Похвальный отзыв
|Савина Надежда Германовна
|Сидоренко Никита Денисович
|IX
|ГУО «Средняя школа № 16 г.Бобруйска»
|Похвальный отзыв
|Содель Людмила Степановна
|Федоренков Илья Сергеевич
|X
|ГУО «Гимназия № 1 г. Бобруйска»
|Похвальный отзыв
|Савина Надежда Германовна
Астрономия
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Наркевич Антон Викторович
|X
|ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»
|Похвальный отзыв
|Ковалевич Наталия Ивановна
История
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Гайдурова Валерия Анатольевна
|XI
|ГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска»
|III
|Шевелева Ирина Ивановна
|Акушевич Андрей Сергеевич
|XI
|ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей»
|III
|Хуторянская Светлана Андреевна
Обществоведение
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Гутковская Анастасия Николаевна
|X
|ГУО «Гимназия№2 г.Бобруйска»
|II
|Фролова Ирина Ивановна
|Масловская Виктория Николаевна
|X
|ГУО «Средняя школа №9 г.Бобруйска»
|Похвальный отзыв
|Бочко Валентина Владимировна
География
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Бунос Станислав Дмитриевич
|X
|ГУО «Средняя школа № 30 г.Бобруйска»
|I
|Аксенкова Наталия Ивановна
|Парахневич Ольга Евгеньевна
|XI
|ГУО «Средняя школа № 30 г.Бобруйска»
|II
|Аксенкова Наталия Ивановна
|Зима Александра Андреевна
|X
|ГУО «Средняя школа № 19 г.Бобруйска»
|II
|Шумовская Наталья Александровна
|Кондратович Артем Андреевич
|IX
|ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»
|II
|Русецкий Григорий Николаевич
|Прашкович Игорь Денисович
|X
|ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»
|III
|Русецкий Григорий Николаевич
|Егоров Андрей Дмитриевич
|IX
|ГУО «Гимназия № 1 г.Бобруйска»
|III
|Русецкий Григорий Николаевич
|Евсеенко Артем Олегович
|XI
|ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»
|III
|Лукашенко Надежда Прохоровна
|Сохацкий Глеб Александрович
|IX
|ГУО «Средняя школа № 9 г.Бобруйска»
|III
|Семашко Гендрик Михайлович
|Федорова Алена Игоревна
|XI
|ГУО «Средняя школа № 10 г.Бобруйска»
|III
|Канойко Светлана Григорьевна
|10
|Роева Ульяна Александровна
|X
|ГУО «Средняя школа № 19 г.Бобруйска»
|III
|Шумовская Наталья Александровна
Физика
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Грабко Владислав Николаевич
|IX
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|II
|Ковалевич Наталия Ивановна
|Цыбулькин Владислав Сергеевич
|X
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|II
|Макович Лилия Михайловна
|Хаткевич Герман
Александрович
|X
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|II
|Макович Лилия Михайловна
|Савченко Алексей Дмитриевич
|X
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|II
|Макович Лилия Михайловна
|Луканский Георгий Викторович
|X
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|III
|Макович Лилия Михайловна
|Кондратьев Дмитрий Павлович
|XI
|ГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска"
|III
|Луканская Ольга Анатольевна
|Жильцов Дмитрий Андреевич
|XI
|ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"
|III
|Попова Валентина Тимофеевна
|Домасевич Алеся Николаевна
|X
|ГУО "Гимназия №2 г.Бобруйска"
|Похвальный отзыв
|Макович Лилия Михайловна
Английский язык
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Богачев Илья Александрович
|XI
|ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска"
|I
|Винокурова Ирина Александровна
|Бондаржевская Анастасия Артуровна
|X
|ГУО "Средняя школа №32 г.Бобруйска"
|II
|Пухальская Людмила Ивановна
|Васильев Семен Георгиевич
|X
|ГУО «Средняя школа №32 г.Бобруйска»
|III
|Пухальская Людмила Ивановна
|Новицкая Полина Александровна
|XI
|ГУО "Средняя школа №21 г.Бобруйска"
|III
|Макеева Наталья Михайловна
Немецкий язык
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Никитина Полина Витальевна
|X
|ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»
|II
|Стешенко Елена Геннадьевна
|Богуш Виктория Антоновна
|XI
|ГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска»
|II
|Яновская Светлана Александровна
|Стешенко Дарья Александровна
|XI
|ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»
|II
|Стешенко Елена Геннадьевна
|Абрамова Дарья Дмитриевна
|XI
|ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»
|III
|Стешенко Елена Геннадьевна
|5.
|Мельник Игорь Игоревич
|X
|ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»
|III
|Стешенко Елена Геннадьевна
Французский язык
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Головач Маргарита Сергеевна
|ІХ
|ГУО "Средняя школа №9 г.Бобруйска"
|І
|Дейнеко Ольга Георгиевна
|Зайцев Родион Алексеевич
|ІХ
|ГУО"Гимназия № 1 г.Бобруйска"
|ІІ
|Ниликовская Лариса Викторовна
|Батюня Евгений Павлович
|Х
|ГУО "Средняя школа №19 г.Бобруйска"
|ІІ
|Линковец Ирина Викторовна
|Чепик Диана Дмитриевна
|Х
|ГУО"Гимназия № 1 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Ниликовская Лариса Викторовна
|Михалап Виталина Викторовна
|Х
|ГУО"Гимназия № 1 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Ниликовская Лариса Викторовна
|Кушнер Ксения Викторовна
|Х
|ГУО "Средняя школа №28 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Сулим Нила Николаевна
|Велимович Ольга Алексеевна
|ХІ
|ГУО "Средняя школа №31 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Карпилович Виктория Викторовна
|Одишария Камилла Гивьевна
|ХІ
|ГУО "Средняя школа №9 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Дейнеко Ольга Георгиевна
|Цед Максим Сергеевич
|ХІ
|ГУО "Средняя школа №9 г.Бобруйска"
|Похвальный отзыв
|Дейнеко Ольга Георгиевна
Испанский язык
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Петрушенко Валерия Михайловна
|ІХ
|ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"
|І
|Бородина Ирина Валерьевна
|Халайбаш Даниил Александрович
|ХІ
|ГУО "Средняя школа №1 г.Бобруйска"
|І
|Ковалева Ирина Николаевна
|Берестень Дарина Викторовна
|ІХ
|ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"
|ІІ
|Бородина Ирина Валерьевна
|Богомолова Мария Павловна
|ХІ
|ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"
|ІІ
|Бочко Александра Александровна
|Новик Ульяна Александровна
|ІХ
|ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Бородина Ирина Валерьевна
|Полугодков Владислав Иванович
|Х
|ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Бочко Александра Александровна
|Пилькевич Анастасия Вячеславовна
|ХІ
|ГУО "Средняя школа №8 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Казлов Михаил Владимирович
|Романенко Полина Олеговна
|ХІ
|ГУО "Средняя школа №1 г.Бобруйска"
|ІІІ
|Ковалева Ирина Николаевна
|Хворостов Владислав Александрович
|Х
|ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"
|Похвальный отзыв
|Бочко Александра Александровна
|10
|Лебедченко Юлиана Альбертовна
|ХІ
|ГУО"Гимназия № 3 г.Бобруйска"
|Похвальный отзыв
|Бочко Александра Александровна
Биология
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Болдырева Яна Сергеевна
|IX
|ГУО «Средняя школа № 31 г.Бобруйска»
|III
|Менькова Анна Николаевна
|Дубинчик Арина Андреевна
|IX
|ГУО «Гимназия № 3 г.Бобруйска»
|III
|Афанасенко Людмила Игоревна
|Зуев Даниил Николаевич
|IX
|ГУО «Средняя школа № 32 г.Бобруйска»
|III
|Менькова Анна Николаевна
|Морозов Кирилл Валерьевич
|X
|ГУО «Средняя школа № 27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей»
|III
|Тужикова Елена Сергеевна
|Пинчук Вадим Александрович
|XI
|ГУО «Гимназия № 2 г.Бобруйска»
|III
|Сидорова Елена Викторовна
|Голуб Сергей Владимирович
|XI
|ГУО «Средняя школа № 6 г.Бобруйска»
|III
|Мамонина Жанна Юрьевна
|Руденко Николай Игоревич
|IX
|ГУО «Средняя школа № 27 г.Бобруйска имени В.З.Хоружей»
|Похвальный отзыв
|Яромчик Светлана Ильинична
Физическая культура и здоровье
|№ п/п
|Ф.И.О. (полностью)
|Класс, курс
|Учреждение образования
(полное название)
|Диплом
|Ф.И.О. учителя (полностью)
|Савенок Вадим Сергеевич
|IX
|«Средняя школа №30 г.Бобруйска»
|Похвальный отзыв
|Ильиных Александр Сергеевич