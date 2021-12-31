С Новым годом и Рождеством жителей Могилевской области поздравили председатель облисполкома и председатель облсовета

Уважаемые жители Приднепровского края!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающими светлыми праздниками - Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, весельем. Новогодние торжества мы встречаем с огромным желанием сделать счастливыми своих близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца.

Прошедшие 365 дней каждый из нас запомнит по-своему. Были испытания и тревоги, победы и новые открытия. Но главное – наше единство стало основой наших успехов. Могилевский регион несмотря на все вызовы доказал, что способен на многое!

Вступая в новый год по традиции каждый из нас ставит перед собой серьёзные цели и задачи. У нас большие планы в развитии экономики, сельского хозяйства, строительства и социальной сферы.

Уверены, вместе мы справимся! Потому что жителей Могилевской области всегда отличали ответственность, трудолюбие и любовь к родному краю.

Мы живем в динамичное, противоречивое время, однако нам с вами предстоит сделать все, чтобы наша малая Родина и дальше успешно развивалась.

В наступающем году в стране пройдет важное политическое событие. И здесь каждому предстоит честно исполнить свой гражданский долг. Ведь от нашего выбора зависит настоящее и будущее наших детей.

Дорогие друзья!

Новый год уже на пороге, и это самое подходящее время, чтобы пожелать всем нам благополучия и мира, счастья и здоровья, успехов и удачи! Пусть в Ваших семьях царят любовь и душевная теплота!

С праздником Вас, дорогие друзья!

С Новым, 2022-ым годом!

Председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Михайлович Исаченко

Председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Анатольевна Раинчик