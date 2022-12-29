С новогодними поздравлениями в детскую больницу

Благотворительная акция «Наши дети» – возможность подарить тепло, заботу, внимание, исполнить детские мечты и преподнести приятные сюрпризы. В Бобруйскую городскую детскую больницу перед новогодними праздниками пришли поздравить ребятишек председатель горисполкома Игорь Кисель, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, главный врач Бобруйской центральной больницы Оксана Крупенич.

Дед Мороз и Снегурочка вместе с гостями желали мальчишкам и девчонкам всего самого доброго и светлого, счастья и улыбок, но главные пожелания – крепкого здоровья и быстрее поправляться. Малыши встречали в ярких костюмах сказочных героев и бойко рассказывали новогодние стихи, вызывая у взрослых умилительные улыбки. Маленькие стеснительно прятались за мамочек, но с любопытством поглядывали, а кто это к ним пожаловал. Чтобы все загаданные желания исполнились, ребятам разрешили легонько подергать за волшебную бороду Деда Мороза.

– Детки находятся в медицинском учреждении, но приятно, что они не забыты в эти предпраздничные дни. Участвуя в благотворительной акции «Наши дети», мы принесли подарочки и видели, как ребята были довольны, как светились радостью их глаза. Всем детям здоровья и чтобы Новый год они встречали 31 декабря дома с мамами и папами, – пожелал Игорь Кисель.

– В рамках благотворительной акции по всей стране поздравляют детей с Новым годом. Очень важно поддержать тех, которые находятся на лечении в больнице, и наше государство делает все необходимое и оказывает большую помощь в этом. Ведь наши дети самые лучшие и замечательные, это наше будущее. Им предстоит в дальнейшем развивать нашу страну. И сегодня, поздравляя детей и видя радость на их лицах, мы понимает, что это один из аспектов скорейшего выздоровления. Пусть все дети будут здоровыми и успешными! И чтобы 2023 год приносил только позитив и счастье! – присоединился к поздравлениям Владимир Гацко.

Каждому из 74 детей, которые эти дни проведут в больничных палатах, гости вручили сладкие подарки. Ребятишки тут же распаковывали и пробовали конфеты. «Вкусно!» – облизывая «шоколадные» губки, говорит трехлетняя Ульяна. Девочка с начала декабря лежит в больнице с двусторонней пневмонией, но уже идет на поправку. Мама Ирина Иванова очень благодарна врачам и медперсоналу за качественное лечение. «Конечно, приятно такое внимание к детям со стороны руководства города. Спасибо большое за новогоднее поздравление, за прекрасный подарок. У дочки восхищение, много эмоций и чудесное настроение», – поделилась Ирина.

После реконструкции в 2020 году детская больница преобразилась: обновленное здание, уютные палаты, современное оборудование. Учреждение может принять одновременно 150 детей. Главный врач Павел Каваленок отметил, что здесь есть все для комфортного пребывания и эффективного лечения.

– Благотворительная акция «Наши дети» проходит уже много лет, и перед Новым годом по традиции председатель Бобруйского горисполкома поздравляет ребят в детской больнице, что нравится всем – детям, их мамам и папам, которые находятся рядом, медицинскому персоналу. Это всегда улыбки детей и хорошее настроение перед новогодним торжеством, – подчеркнул главный врач медучреждения.