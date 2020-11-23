С нового года вводятся дополнительные пенсионные гарантии социально уязвимым категориям

Об этом сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на заседании сессии Совета Республики Национального собрания. По словам спикера, предусмотрено увеличение периода, который может включаться в общий стаж в связи с уходом за детьми в возрасте до трех лет. Это норма затрагивает около 70 тысяч женщин.

– В настоящее время максимальный период составляет девять лет. С 1 января 2021 года женщинам, имеющим четверых и более детей, в общий стаж может быть учтено дополнительно три года, когда они не работали и ухаживали за малолетними детьми. Эта норма коснется и тех женщин, которым пенсия уже назначена, –пояснила министр.

По ее словам, ряд норм законопроекта направлен на облегчение инвалидам доступа к трудовой пенсии по возрасту:

– Лицам, которые находились на инвалидности первой или второй группы не менее десяти лет, требуемый страховой стаж снижается на шесть месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности. Если нахождение на инвалидности составляет 21 год и более, для трудовой пенсии по возрасту будет достаточно пяти лет страхового стажа.

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова отметила, что принятия этого закона ждут давно. Вопрос обсуждался у Президента, на встречах с коллективами его часто поднимают.

– Действительно улучшает условия для женщин, воспитывающих детей. Но здесь нужна очень серьезная разъяснительная работа, чтобы люди понимали, – констатировала спикер.