С началом каникул ГАИ усилила контроль на дорогах

С 29 марта ГАИ усилила контроль за соблюдением водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов, безопасной перевозки маленьких пассажиров. Об этом сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

- Чтобы избежать несчастных случаев на дороге и максимально обезопасить досуг детей - постоянно контролируйте их местонахождение и интересуйтесь, чем именно они занимаются на улице. Объясняйте, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, даже если эта дорога находится во дворе, - отмечают в ГАИ.

Если в вашем автомобиле находится ребенок, используйте специальные удерживающие устройства, соответствующие его весу и росту, а также бустеры, специальные подушки для сидения, дополнительные сидения, позволяющие правильно пристегнуть ребёнка с помощью штатных ремней безопасности.