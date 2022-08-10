Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

С начала проведения уборочной выявлено более 100 нарушений ПДД, допущенных водителями сельхозпредприятий, задействованных на уборке урожая

4 0

С начала проведения уборочной выявлено более 100 нарушений ПДД, допущенных водителями сельхозпредприятий, задействованных на уборке урожая

Сотрудники ГАИ следят за безопасностью в период уборочной кампании. Как сообщили в УВД облисполкома, в первую очередь они осматривают транспортные средства, принадлежащие АПК: навесное, прицепное и технологическое оборудование. Обращают внимание на соответствие их установленным требованиям, проверяют наличие необходимой документации, организацию выпуска транспортных средств на линию, а также порядка допуска к работе и медицинского контроля.

- Параллельно Госавтоинспекция контролирует безопасность передвижения сельскохозяйственной техники по дорогам. Наряды ДПС дежурят на линии и следят за тем, как перевозят урожай, накрыт ли он тентом, - отметили в ведомстве.

С начала проведения уборочной кампании сотрудниками ГАИ выявлено более 100 нарушений ПДД, допущенных водителями сельхозпредприятий, задействованных на уборке урожая.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »