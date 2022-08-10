С начала проведения уборочной выявлено более 100 нарушений ПДД, допущенных водителями сельхозпредприятий, задействованных на уборке урожая

Сотрудники ГАИ следят за безопасностью в период уборочной кампании. Как сообщили в УВД облисполкома, в первую очередь они осматривают транспортные средства, принадлежащие АПК: навесное, прицепное и технологическое оборудование. Обращают внимание на соответствие их установленным требованиям, проверяют наличие необходимой документации, организацию выпуска транспортных средств на линию, а также порядка допуска к работе и медицинского контроля.

- Параллельно Госавтоинспекция контролирует безопасность передвижения сельскохозяйственной техники по дорогам. Наряды ДПС дежурят на линии и следят за тем, как перевозят урожай, накрыт ли он тентом, - отметили в ведомстве.

С начала проведения уборочной кампании сотрудниками ГАИ выявлено более 100 нарушений ПДД, допущенных водителями сельхозпредприятий, задействованных на уборке урожая.