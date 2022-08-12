С начала года в Могилевской области задержано почти 3 700 водителей, без права управления транспортными средствами

Госавтоинспекция напоминает о необходимости заменить водительские удостоверения.

Как сообщили в УВД облисполкома, в текущем году в Могилевской области задержано 3 688 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, в Могилеве – 963 человека.

- Ранее указом Президента Республики Беларусь продлевался срок действия документов, в частности водительского удостоверения. Однако срок указа истек 26 марта 2022 года, в связи с этим необходимо обратить внимание на срок действия имеющегося водительского удостоверения. В соответствии с законом, если будет выявлен факт, что вы находитесь за рулем авто с просроченными правами, то наступает административная ответственность. Это приравнивается к тому, что вы управляете без прав. В первый раз размер штрафа составит от 5 до 20 базовых величин, во второй раз в течение года после первого нарушения штраф составит от 20 до 50 базовых величин, - напоминают в ведомстве.

За неоднократное управление транспортным средством (три и более раз в течение года) человек привлекается к уголовной ответственности.

mogilevnews.by