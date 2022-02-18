С начала года в Могилевской области изъяли около 47 тонн лома черных металлов

По информации управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД облисполкома, в 2021 году сотрудники милиции области изъяли 268 тонн лома черных и 24 тонны цветных металлов на общую сумму более 248 тыс. рублей.

С начала 2022 года уже изъято около 47 тонн лома черных металлов на общую сумму 99,5 тыс. рублей.

По материалам Mogilevnews