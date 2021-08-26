С начала года в Бобруйске выявлено два помещения для выращивания конопли

В Могилевской области сохраняется динамика роста выявленных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Как сообщили в управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома, общий вес изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с начала года составил 11,6 кг.

- В результате проделанной работы перекрыто 4 канала поставки психотропных веществ из России в Беларусь. Выявлено 4 помещения, специально приспособленных для выращивания наркосодержащего растения конопля. Так, в июле два таких факта установлены в Бобруйске. В первом случае 29-летний не судимый бобруйчанин разместил в квартире горшки с грунтом и коноплей, удобрение и средства для рыхления почвы. Здесь же были обнаружены и изъяты приспособления для освещения и вентиляции, а также для переработки, дробления и курения марихуаны. Во втором – 34-летний житель Бобруйска, помимо вышеперечисленного, предусмотрел в квартире еще и два кулера с таймером, - отметили в управлении.