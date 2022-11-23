С начала года белорусы отдали телефонным мошенникам более 12 миллионов рублей

Милиция проводит широкую информационную кампанию по предупреждению телефонных мошенничеств, но случаи обмана все же фиксируются.

Как сообщили в МВД, злоумышленники звонят пожилым людям и говорят, что их сын или дочь стали виновниками аварии, для освобождения от ответственности срочно нужны деньги. Не прекращая разговора, отправляют в названный адрес соучастника. От передачи наличных до осознания ситуации, как правило, проходит не один час.

- В текущем году зафиксировано свыше 700 случаев наживы на доверчивости граждан, белорусы отдали телефонным мошенникам более 12 миллионов рублей. Жертвами чаще становятся люди пенсионного возраста, - отметили в МВД.

Чтобы не быть обманутым, нужно как можно скорее прервать разговор, связаться с родственниками и обратиться в правоохранительные органы.

- По имеющейся информации организаторы телефонных афер находятся за границей, где для этих целей работают специальные колл-центры, - обращают внимание в МВД. - В Беларуси восемь из десяти преступлений данной категории раскрываются, подозреваемые в их совершении устанавливаются. Чаще всего речь идет о курьерах. Вопреки распространенному заблуждению о ненаказуемости, курьеры являются соучастниками преступлений, привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возмещать ущерб потерпевшим.