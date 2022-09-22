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Профилактика

С малых лет о безопасности

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С малых лет о безопасности

Спасатели Бобруйщины посещают детские сады, где с малышами проводят уроки безопасности. Ведь именно они впитывают первые и важные в своей жизни правила – правила безопасности.

Спасатели дают ребятам дельные советы, объясняя простыми словами правила безопасности, например, что при пожаре важно не паниковать и нигде не прятаться. А также напоминают, что в ту самую трудную минуту необходимо набрать спасателям по телефонам 101 и 112, при этом важно покинуть опасную зону.

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