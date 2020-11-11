С любовью к профессии. В офтальмологическом отделении больницы СМП им. В.О. Морзона работает семь врачей-интернов

Известно, что 90% информации об окружающем мире человек получает глазами. В строении зрительного анализатора есть целый ряд особых анатомических образований. На протяжении жизни некоторые из них претерпевают изменения. Деформации приводят к возникновению заболеваний, оказывающих влияние на качество зрения. Лечением подобных патологий занимаются офтальмологи. Чтобы почтить их труд, ежегодно 11 ноября отмечается профессиональный праздник.

В нынешнем году офтальмологическое отделение Бобруйской городской больницы СМП им. В. О. Морзона пополнилось сразу семью молодыми специалистами. На отработку сюда пришли врачи-интерны, окончившие гомельский и гродненский медицинские университеты. Это Вероника Удодова, Юлия Смычник, Анастасия Супрун, Алина Селиванова, Анастасия Жолнерович, Анна Суравьева и Виктория Трубочка.

– За все время такое впервые. Обычно к нам распределяли 1-2 человек. И мы безмерно рады, что сюда приехали эти прекрасные девушки, которые станут достойной сменой медиков. Чем лучше они будут работать, тем лучше будет горожанам. Население должно получать помощь в полном объеме, – говорит заведующий офтальмологическим отделением Бобруйской городской больницы СМП имени В.О. Морзона Лариса Крюковская.

Согласно программе интернатуры, молодые специалисты должны приобрести навыки работы с пациентами отделения, лечебным оборудованием, научиться выполнять определенные хирургические манипуляции. Кроме того, им предстоит практика в поликлиниках города и военкомате. Набираться опыта молодым специалистам помогают старшие коллеги – квалифицированные врачи, которые владеют всеми методами диагностики и лечения офтальмологической патологии на самом современном уровне.

Анастасия Супрун, Бобруйск:

– Я со школы хотела быть офтальмологом. Это очень интересная профессия. Здесь можно реализоваться и в терапии, и в хирургии, и педиатрии. Каждый интерн ведет свою палату, а сами мы закреплены за врачами, которые следят за нашей работой. Сейчас нам приходится осваивать большой объем информации, которую нужно выучить и запомнить. Нам помогают старшие коллеги, за что им большое спасибо. Я хочу приобрести опыт и стать хорошим врачом, чтобы помогать людям в нашем городе.

Юлия Смычник, Гомель:

– Офтальмология – специальность, которая не стоит на месте, а постоянно совершенствуется. И мне было интересно изучить ее изнутри. Бобруйск нас встретил прекрасно. Это очень уютный город. Люди здесь спокойные, доброжелательные. У нас прекрасный коллектив. К нам относятся с трепетом и заботой. В моих планах – пойти дальше в ординатуру и стать детским офтальмологом.

Вероника Удодова, Чаусы:

– На пятом курсе гомельского мед­университета я поняла, что хочу стать именно офтальмологом. Эта наука тесно связана с другими дисциплинами: эндокринологией, неврологией, оториноларингологией. Сегодня в этой области появляются новые методы лечения, диагностическая аппаратура, что помогает улучшать и сохранять зрение людям. У нас очень доброжелательная атмосфера в отделении. И наши пациенты это ощущают. Часто мы слышим от них слова благодарности, и это очень приятно.

Анастасия Жолнерович, Молодечно:

– Я целенаправленно распределялась в Бобруйск. Хотела попасть именно в это отделение по совету знакомых, потому что здесь хорошая офтальмологическая база. От города и работы у меня самые позитивные впечатления. У наших наставников всегда можно спросить совета. Я ни разу не пожалела, что поступила в медицинский университет и выбрала именно эту специальность.

Алина Селиванова, Осиповичи:

– Офтальмология позволяет видеть мир ярче и насыщеннее. И мне хочется помогать людям сохранять зрение. Я рада, что попала в Бобруйск. Мы небезразличны старшим коллегам. Я уже получила хороший опыт за это время и знаю, что, когда вернусь по распределению в родной город, не растеряюсь.

К слову, офтальмологическое отделение обслуживает не только город, но и пять прилегающих районов: Бобруйский, Кировский, Кличевский, Осиповичский и Глусский. Работает круглосуточно. Здесь пациенты могут получить экстренную, терапевтическую и хирургическую помощь. В отделении есть современное оборудование, которое помогает в диагностике и лечении различных патологий зрения.