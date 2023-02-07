7 марта с концертной программой «Мы — живы» выступит Александр Солодуха
18 0
Со своей новой концертной программой "Мы - живы" в театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича выступит заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха. Концерт пройдёт 7 марта в 18:00.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости