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7 марта с концертной программой «Мы — живы» выступит Александр Солодуха

18 0

7 марта с концертной программой «Мы — живы» выступит Александр Солодуха

Со своей новой концертной программой "Мы - живы" в театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича выступит заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха.  Концерт пройдёт 7 марта в 18:00.

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