С какого возраста можно оставить одного? Разбираемся вместе с МЧС

Родители в ответе за детей целиком и полностью до 18 лет. А вот с какого возраста вы позволите своему чаду быть одному, пока вы отсутствуете – полностью ваша ответственность и взвешенное решение.

Главное – оградить ребенка от всех возможных угроз: открытый огонь, неисправные электроприборы, доступ к спичкам, острым предметам, бытовой химии.

Помните, что пользоваться газовой плитой можно с 12 лет, топить печь с 14.

Скажите ребенку, чтобы был всегда на связи свами.

А в случае угрозы, пожара, мог позвонить вам или в службу МЧС по телефонам 101 или 112.