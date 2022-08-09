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Профилактика

С какого возраста можно оставить одного? Разбираемся вместе с МЧС

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С какого возраста можно оставить одного? Разбираемся вместе с МЧС

Родители в ответе за детей целиком и полностью до 18 лет. А вот с какого возраста вы позволите своему чаду быть одному, пока вы отсутствуете – полностью ваша ответственность и взвешенное решение.

Главное – оградить ребенка от всех возможных угроз: открытый огонь, неисправные электроприборы, доступ к спичкам, острым предметам, бытовой химии.

Помните, что пользоваться газовой плитой можно с 12 лет, топить печь с 14.

Скажите ребенку, чтобы был всегда на связи свами.

А в случае угрозы, пожара, мог позвонить вам или в службу МЧС по телефонам 101 или 112.

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