С какими вопросами обращаются бобруйчане к мэру города

Председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель 9 февраля провел личный прием, в ходе которого выслушал вопросы и обращения горожан. В течение трех часов 10 бобруйчан рассказывали о своих жизненных ситуациях и ждали помощи в разрешении спорных вопросов. В топе проблем вопросы ЖКХ, землепользования, архитектуры и строительства, предоставление жилья.

Отметим, что многие бобруйчане были приглашены на личный прием после проведения председателем прямой линии. Некоторые вопросы требовали чуть больше времени для того, чтобы разобраться и принять верную стратегию решения задачи. Так, заявительница подготовила необходимые документы, приложила фотографии. Ее проблема – спор с соседями по пользованию общим земельным участком. Всего несколько квадратов стали причиной неурядиц двух семей, у которых по половине дома. Доли на дом и владельцы менялись с 70-х годов.

Игорь Николаевич внимательно изучил вопрос, предложил алгоритм решения проблемы, подчеркнув, что каждый земельный вопрос требует особого внимания и важно следовать букве закона. Обратившейся рекомендовали обратиться в суд. В дальнейшем «Клубок» проблемных вопросов Людмилы Николаевны постепенно будет «разматываться» под контролем ответственных служб.

Специалисты управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Бобруйского горисполкома рекомендуют сразу обращаться в организацию, которая отвечает за сферу вопросов заявителя. На месте можно решить проблему оперативнее. Если же человек не получает своевременную помощь от городских служб, то надеется найти поддержку в вышестоящих организациях. Поэтому иногда без вмешательства руководства горисполкома обойтись не удается.

Заявительница любит внуков. Они пока малыши и часто болеют. Приходится вызывать скорую помощь, но старая застройка на Горелика не дает должным образом развернуться машине. В этом мешают не только узкие улочки, но и магазин, остановка, дорожные знаки: «Машина кружит больше 10 минут, чтобы найти место парковки и высадить врачей». Это вопрос урбанизации. Город и количество машин растут, а застройка прошлых лет не рассчитывалась в то время на такой поток транспорта. Нам, бобруйчанам, известно, что в некоторых дворах проблема парковок стоит остро. Автолюбители вплотную стоят в узких двориках на обочинах и мешают проезду скорой помощи.

Председатель лично выедет на место с заинтересованными службами, чтобы совместно найти решение проблемы.

У Натальи Владимировны вопрос расширения жилищного пространства стоит на первом плане, хотя по всем документам и нормам ей хватает жилплощади. Из обращения выходит, что женщина с мужем и ребенком живет в квартире ее матери, но хотела бы отдельно. Заявительнице предложили различные варианты разрешения ее квартирного вопроса. Решение остается за ней.

Николай (имя изменено) живет в частном доме за городом, а его бывшая супруга с сожителем – благоустроенной квартире Бобруйске. Желание экс-супруга – разделение лицевых счетов либо выселение супруги, ведь «коммуналку» уже не первый месяц квартиранты не оплачивают.

После подробного обсуждения проблемы со специалистами, Игорь Николаевич дал заявителю разъяснения, каким образом может быть решена его проблема.

Еще одна затянувшаяся проблема – дом, в забор которого постоянно врезаются водители, из-за чего происходят ДТП. Хозяевам не до удивлений и качаний головой при очередной аварии. Страховых выплат на восстановление ограды не хватает. Жильцы уже боятся жить в собственном доме.

Игорь Николаевич также обсудил с заявителем пути решения проблемы.

На приеме также рассмотрели несколько вопросов, касающихся слабого отопления в квартирах, подтопления подвальных помещений, некачественного капитального ремонта многоквартирного дома. Каждый заявитель смог получить компетентный ответ, стратегию решения проблемы, были даны поручения ответственным службам. Проведение личных приемов позволяет улучшать жизнь горожан. Все поставленные заявителями вопросы, пусть и незначительные в масштабах города, но значимые для людей, будут оперативно решены.

Фото Александра Анташкевича