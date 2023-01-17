С какими результатами завершилась благотворительная акция «Наши дети»

Благотворительная акция "Наши дети" завершилась: итоги подвели сегодня в Минске. Эстафету добрых дел приняли более 150-ти организаций. Каждая из них посетила несколько учреждений. Внимание и подарки получили около миллиона ребят. Кульминацией акции стало представление "Созвездие зубра" с участием Главы государства. Более двух тысяч ребят побывали на новогоднем празднике. Границы акции вышли и за пределы нашей страны. В ней поучаствовали не только юные белорусы, но и дети из России, Литвы, Латвии. Особое внимание - ребятам из Донбасса и Лисичанска.

Елена Симакова, замначальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

Целями этой акции является привлечение внимания к детям, которые особенно нуждаются в нашей помощи и внимании. Это учреждения, организации, где воспитываются дети сироты, дети инвалиды, дети, которые временно помещены в больницы либо реабилитационный центр проходят лечения. Такие учреждения посещены в полном объеме. Кроме того, каждый год расширяется сеть посещений семей, которые воспитывают детей-сирот, в частности, детские дома семейного типа.

Свой вклад внесли и неравнодушные белорусы: денежные средства перечисляли на расчетные счета детского фонда. На этот раз сумма превысила прошлогоднюю. Средства будут направлены на покупку оборудования для диагностики и реабилитации детей, больных аутизмом.

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