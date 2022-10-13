С какими результатами встречают праздник хлеборобы Могилевщины

Первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич: «Наша цель — полтора миллиона тонн зерна»

Плюс 150 тысяч тонн зерна колосовых культур к уровню прошлого года — каравай Могилевской области значительно потяжелел. Три района — Могилевский, Шкловский и Горецкий — намолотили свыше 100 тысяч тонн каждый. На областных «Дажынках» в Славгороде заслуженные награды получат труженики-рекордсмены: в личном зачете старшего комбайнера из СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района Николая Даречкина более 5 тысяч тонн, в СП «Газовик-Сипаково» Шкловского урожайность приблизилась к 70 центнерам с гектара. Благодаря чему аграрии Приднепровья в непростых погодных условиях смогли собрать достойный урожай и в чем видят точки роста рассказал первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолием Уласевича.

— Анатолий Васильевич, как вы оцениваете прошедшую жатву? Собранный урожай — повод для гордости хлеборобов региона?

— Урожай-2022 порадовал область, хотя мы рассчитывали на еще более высокий результат. Ведь на корню зрело под миллион 200 тысяч тонн, но на продуктивность полей повлияла засуха в момент налива зерна. На сегодня у нас миллион 20 тысяч тонн зерна колосовых культур, что более чем на 150 тысяч тонн выше уровня прошлого года. Средняя урожайность — 30,2 центнера с гектара (более чем на 4 центнера превышает прошлогоднюю). Такой показатель дал нам возможность на 100 процентов закрыть госзаказ по продовольственному зерну (136 тысяч тонн), пивоваренному ячменю (12 тысяч тонн). Маслосемян рапса в закрома заложили сверх нормы, около 400 тысяч тонн фуражного зерна для общественного поголовья КРС, свиней и птицы. Рассчитываем получить 6400 тонн гречихи, 2400 тонн проса и выполнить госзаказ (по гречихе — 5800 тонн, по просу — 1600). Идет уборка кукурузы на зерно. По прогнозам, ожидается 200—250 тысяч тонн. Итого получим миллион 300 тысяч, а то и миллион 400 тысяч тонн. И это очень достойный результат. Наша цель на ближайшие годы — полтора миллиона тонн зерна.

— В этом году героев областных «Дажынак» принимает Славгород. Всегда приятно смотреть на светящиеся лица тех, кто поднимается на сцену, получая награды за свой благородный труд: комбайнеров, агрономов, руководителей успешных сельхозпредприятий. Познакомьте нас с теми, кто на этой жатве заслужил золото.

— Самого высокого результата в производстве зерна традиционно достигли хлеборобы Шкловского района, где намолочена 121 тысяча тонн с урожайностью 48,4 центнера с гектара. В фермерском хозяйстве «Пралесак» урожайность — 50,8 центнера с гектара, в расчете на балло-гектар он стал лидером в области (193 килограмма). Среди сельхозорганизаций рекорд за СП «Газовик-Сипаково» ПРУП «Могилевоблгаз» Шкловского района: 68,8 центнера с гектара при валовом сборе свыше 11,7 тысячи тонн.

На этой жатве 327 экипажей (каждый третий) намолотили более 1000 тонн, в том числе 41 — свыше 2000, десять — более 3000, четыре — свыше 4000. Николай Даречкин из СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района с помощником Евгением Сарбаевым намолотили более 5000 тонн. А такая производительность труда — залог благосостояния тех, кто работает на земле. Механизаторы получают достойные зарплаты, перед уборочной с ними оговорили расценки, обеспечили их спецодеждой, кормили горячими обедами. Наши люди работать умеют, болеют за результат, никого подгонять не пришлось, мы ни у кого не просили помощи — работали командой на общий результат.

— В этом году скорой помощью для аграриев Могилевщины стали мехотряды. Получит ли развитие такая практика техподдержки в горячую пору полевых работ?

— Действительно, мехотряды стали одним из факторов своевременного сева и уборки зерновых культур. Они были созданы по инициативе и поручению председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко на базе ОАО «Заднепровский межрайагросервис». Одно подразделение состояло из шести комбайнов: половина новые, остальные собраны из списанной техники. Каждый намолотил не менее 1000 тонн. Во втором — 10 энергонасыщенных тракторов, которые были заняты на вспашке. Эту технику приобретали с помощью областного и республиканского бюджета. Благодаря таким мехотрядам с опытными механизаторами удалось не только своевременно и без потерь собрать урожай, но и в технологические сроки посеять более 60 тысяч гектаров озимого рапса, 28 тысяч гектаров озимого ячменя и свыше 15 тысяч гектаров многолетних трав. Это было огромным подспорьем для сельхозпредприятий: не отвлекали механизаторов, подготовка почвы шла в нужном темпе. Поэтому уже к следующему сезону полевых работ количество единиц техники планируем увеличить. На базе ОАО «Заднепровский межрайагросервис» ведется работа по созданию мехотряда, который будет помогать отстающим сельхозпредприятиям в заготовке кормов. Решением Могилевского облисполкома дополнительно создано семь мехотрядов, закуплено 13 высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов. Эти же отряды оснащаются современными энергонасыщенными тракторами, почвообрабатывающей техникой, прицепным инвентарем для организации всех видов полевых работ. Оперативная переброска зерноуборочной техники из южных районов в северные тоже сыграла положительную роль: те, кто финишировал с жатвой, шли к соседям на подкрепление.

— Каковы тенденции техперевооружения могилевских аграриев?

— Мы должны исходить из того, что на селе остается меньше кадров, а парк комбайнов сокращается. Если в 2014—2016 годах у нас было около 1600 зерноуборочных комбайнов, то в этом — 1100. Нагрузка на одну машину большая — почти 400 гектаров. Конечно, современная белорусская сельхозтехника более производительная и ее необходимо загрузить на полную мощность, что даст максимальный экономический эффект. Накануне по инициативе и с участием председателя облисполкома в Чаусском районе провели эксперимент — испытание новой сельхозтехники в поле. Цель — увеличение продуктивности посевных работ в несколько раз. Конструкторы и агрономы анализировали эффективность культиваторов с шириной захвата уже не 4—6 метров, а 10—13, а вместо 40 гектаров за смену они могут обработать 100—150. В дальнейшем это хорошее подспорье сельхозпредприятиям, чтобы выдерживать агротехнические сроки обработки почвы, сева, ухода, ведь на кону сохранность урожая.

— В условиях глобального потепления холодный расчет при формировании структуры посевных площадей — еще одно слагаемое урожая. Традиционно ставка на озимые. Какие еще новшества внедряют агрономы в Могилевской области?

— В связи с тем что озимые культуры дают урожайность почти на 10 центнеров с гектара выше яровых, расширяем под них площади. Если раньше под озимые зерновые отводили 180—190 тысяч гектаров, то в этом году наметили планку 223 тысячи гектаров. Посеем где-то 230 тысяч. Озимый ячмень занимает площадь в пять раз больше, чем в прошлом году, — 27,7 тысячи гектаров.

Еще один важный вопрос — обеспечение животноводства белковыми кормами, возделывание соответствующих культур. Для Могилевской области новая культура — подсолнечник, под него отвели 600 гектаров. В Кличевском районе два хозяйства уже несколько лет выращивают сою и за счет этого получают неплохие молочные прибавки. Экзотическую пока для нас культуру не продают, а выжимают из нее максимальную выгоду: три года назад УКСП «Совхоз «Доброволец» Кличевского района приобрело линию по переработке рапса, а спустя год часть ее приспособило под сою.

— Белым золотом в сельхозпредприятиях называют молоко. Какие точки роста, на ваш взгляд, в животноводстве региона?

— По поручению Главы государства необходимо построить новые крупные молочно-товарные комплексы. Мы внесли предложения по 11 сельхозпредприятиям. В частности, в УКСП «Совхоз «Доброволец» Кличевского района будет самый крупный комплекс на 6,5 тысячи голов, из них 2,5 тысячи — дойное стадо. Раскачиваться некогда: должны построить за 2023 год и в 2025-м получить экономический эффект в виде наращивания объемов продукции и воспроизводства стада.

Знаем о своих недоработках в животноводстве. В прошлом году из-за засухи недобрали кормов, что естественным образом сказалось на надоях. В 2022-м сельхозпредприятия региона заготовили больше сенажа, зернофуража, на эту дату больше кукурузного силоса. В расчете на условную голову КРС — плюс 2,5 центнера кормовых единиц, а всего уже есть 22 центнера кормоединиц, планируем заготовить не менее 30—31, что значительно превышает уровень прошлого года. Следовательно, зимовка скота будет значительно надежнее. И чтобы в отдельных сельхозорганизациях не понадобилось в зимне-стойловый период прибегать к переброске кормов, там сейчас работают мехотряды.

— Анатолий Васильевич, что бы вы хотели пожелать людям, работающим на земле?

— Новое поколение не застало времен пустых прилавков, когда все было по талонам, в стране не было пшеницы, чтобы выпекать хороший белый хлеб. Сегодня у нас продуктовое изобилие. Мы экспортируем огромное количество сельхозпродукции: Правительство планирует по итогам этого года выйти на 8 миллиардов долларов. Все это стало возможным благодаря правильным управленческим решениям и стараниям работников полей, ферм, перерабатывающих предприятий. Низкий поклон всем им за нелегкий труд и верность родной земле.

Елена Кукшинская, фото Андрея Сазонова, СБ