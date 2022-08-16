С интересом — к белорусским народным традициям

С целью пробуждения интереса к истокам белорусской народной культуры, любви к родному краю в Ленинском сельском клубе прошло познавательное мероприятие, организованное заведующей Натальей Арех.

Ребята с интересом слушали рассказ о традициях своих предков, о видах народно-прикладного искусства, вспомнили народные праздники, познакомились со славянским оберегом «Крестушка». А еще мальчиков и девочек заинтересовали детали ткацкого станка, который находится в этноуголке «Спадчына». Наталья Михайловна поведала историю его изобретения, рассказала о назначении, посредством чертежей показала, как устроен ткацкий станок. Чтобы дополнить знания по истории родного края, ребята в интернете решили найти сведения о графе Забелло, родовое имение которого находилось в д. Изюмово (ранее — Дуриничи), что рядом с аг. Ленина.

В завершение мероприятия ребята на свежем воздухе, в тени векового дуба, разыграли партию в шашки.