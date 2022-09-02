С февраля в Беларусь прибыли более 50 тыс. граждан Украины, сообщает Государственный пограничный комитет.

Как рассказали в Госпогранкомитете, с 6.00 24 февраля по 6.00 2 сентября в Беларусь из Украины проследовали 50 174 украинских гражданина, свыше 34 тыс. из них - транзитом через страны ЕС. Непосредственно с территории Украины в Беларусь прибыли 15 872 человека. С территории Польши в нашу страну въехали 28 149 граждан Украины. Еще 5225 украинских граждан прибыли в Беларусь через белорусско-литовскую границу и 928 - через белорусско-латвийскую.