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С февраля в Беларусь прибыли более 50 тыс. граждан Украины

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С февраля в Беларусь прибыли более 50 тыс. граждан Украины

С февраля в Беларусь прибыли более 50 тыс. граждан Украины, сообщает  Государственный пограничный комитет.

Как рассказали в Госпогранкомитете, с 6.00 24 февраля по 6.00 2 сентября в Беларусь из Украины проследовали 50 174 украинских гражданина, свыше 34 тыс. из них - транзитом через страны ЕС. Непосредственно с территории Украины в Беларусь прибыли 15 872 человека. С территории Польши в нашу страну въехали 28 149 граждан Украины. Еще 5225 украинских граждан прибыли в Беларусь через белорусско-литовскую границу и 928 - через белорусско-латвийскую.

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