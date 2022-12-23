С февраля около 73 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь

С 24 февраля по 23 декабря в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 72 712 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, транзитом через Польшу — 45 115, через Литву — 9664, через Латвию — 2043.

За истекшую неделю в нашу страну въехало более полутора тысяч граждан Украины. Все — транзитом через страны ЕС.