С февраля около 73 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь
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С 24 февраля по 23 декабря в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 72 712 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, транзитом через Польшу — 45 115, через Литву — 9664, через Латвию — 2043.
За истекшую неделю в нашу страну въехало более полутора тысяч граждан Украины. Все — транзитом через страны ЕС.
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