С энтузиазмом к труду и новым идеям

Кто по итогам третьего трудового семестра 2021 года стал лучшим в конкурсе студенческих отрядов? Ответ ребята из бобруйских колледжей получили в понедельник в администрации Первомайского района на торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей. Как сказали ведущие мероприятия, студотрядовское движение стало одним из самых популярных в молодежной среде, и это одно из самых увлекательных направлений деятельности Бобруйской городской организации ОО «БРСМ». Трудиться в составе студенческого отряда – ответственно и почетно.

Вначале штабам трудовых дел колледжей вручили благодарности за организацию работы студенческих отрядов в третьем трудовом семестре, а затем перешли к награждению победителей в номинациях.

«Лучший медицинский отряд» – отряд имени Героя Советского Союза Мусатова Валентина Николаевича медицинского колледжа, работавший в Бобруйской городской детской больнице.

«Лучший строительный отряд» – отряд имени Героя Советского Союза Кожедуба Ивана Никитовича строительного колледжа, работавший на заводе КПД.

«Лучший экологический отряд» – отряд имени Героя Советского Союза Ермака Владимира Ивановича лесотехнического колледжа, работавший в Бобруйском лесхозе.

«Лучший сервисный отряд» – отряд имени Героя Советского Союза Горелика Соломона Ароновича торгово-экономического колледжа. Ребята трудились поварами, кондитерами, продавцами: изготавливали кулинарные и кондитерские изделия и реализовывали через летнюю торговую площадку.

«Лучший педагогический отряд» – отряд имени Героя Советского Союза Панова Михаила Федоровича колледжа им. А.Е. Ларина, работавший в детском оздоровительном лагере «Ромашка».

«Лучший производственный отряд» – отряд имени Героя Советского Союза Шмыгуна Аркадия Карповича технологического колледжа, работавший на ОАО «Славянка».

«Лучший штаб трудовых дел» – механико-технологический колледж и автотранспортный колледж.

«Лучший наниматель» – ОАО «Беларусьрезинотехника».

«Лучший командир» – Дмитрий Аврамчик, командир студенческого сельскохозяйственного отряда имени Героя Советского Союза Капустина Михаила Денисовича.

«Лучший комиссар» – Дмитрий Ермолинский, комиссар студенческого строительного отряда «Энергия».

На торжественной церемонии также вручили награды участникам городского этапа республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси». Победителями стали: учащийся лесотехнического колледжа Никита Галынец с проектом «AWC» программа для автоматического написания характеристик; Дмитрий Петрушенко и Константин Разводовский с проектом «Безопасный перекресток» (Центр дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска); Артур Северин с проектом «Газонокосилка «ВЖИК-2022» (ОАО «Белшина»).

Поздравляем всех победителей! Желаем молодежи новых трудовых успехов, ярких открытий и нестандартных идей!

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.