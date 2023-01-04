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Экономика

С достойными показателями завершил 2022 год холдинг «Бобруйскагромаш»

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С достойными показателями завершил 2022 год холдинг «Бобруйскагромаш»

Холдинг «Бобруйскагромаш» в 2022 году сохранил лидирующие позиции ведущего производителя сельхозтехники.
Предприятия холдинга продолжают стабильно работать, производить качественную продукцию и отгружать ее как на внутренний рынок, так и на экспорт (темп роста объемов производства в действующих ценах в 2022 году составил 123%, экспорт продукции – 110,4 %).
Объем экспорта в страны СНГ увеличился на 10%. Особый рекорд был зафиксирован в Казахстанском регионе. Объем отгрузок в эту республику составил рекордные 7, 1 миллиона долларов (126%  к уровню 2021 года).  Впервые техника «Бобруйскагромаша» стала поставляться в Норвегию, Германию, Тоголезскую Республику.
Увеличение объема производства и продаж позволили обеспечить темп роста уровня заработной платы на 119,3%, отметили в холдинге.

По материалам mogilevnews.by.

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