С достойными показателями завершил 2022 год холдинг «Бобруйскагромаш»

Холдинг «Бобруйскагромаш» в 2022 году сохранил лидирующие позиции ведущего производителя сельхозтехники.

Предприятия холдинга продолжают стабильно работать, производить качественную продукцию и отгружать ее как на внутренний рынок, так и на экспорт (темп роста объемов производства в действующих ценах в 2022 году составил 123%, экспорт продукции – 110,4 %).

Объем экспорта в страны СНГ увеличился на 10%. Особый рекорд был зафиксирован в Казахстанском регионе. Объем отгрузок в эту республику составил рекордные 7, 1 миллиона долларов (126% к уровню 2021 года). Впервые техника «Бобруйскагромаша» стала поставляться в Норвегию, Германию, Тоголезскую Республику.

Увеличение объема производства и продаж позволили обеспечить темп роста уровня заработной платы на 119,3%, отметили в холдинге.

По материалам mogilevnews.by.