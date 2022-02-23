С Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь жителей Могилевской области поздравили председатели облисполкома и облсовета

Дорогие ветераны, солдаты и офицеры Вооруженных Сил, будущие воины!

Уважаемые жители Могилевской области!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

23 февраля мы вспоминаем героические страницы нашей истории. Отдаем дань памяти всем, кто с оружием в руках боролся за честь и независимость нашей Родины.

Этот праздник всех, кто воинской службой или мирным трудом обеспечивает благополучие и стабильность на Могилевщине, кто в любую минуту готов встать на защиту интересов государства и наших граждан. Он олицетворяет в себе неразрывную связь поколений и преемственность традиций, любовь и преданность родной стране.

Мы должны бережно хранить память, учить своих детей и внуков любить Родину, чтить героев Отечества, их подвиги во имя мира и благополучия в каждом доме и каждой семье.

Пусть этот день отважных и мужественных людей будет всегда мирным, объединяет всех, кто хранит историю и строит будущее Беларуси!

Крепкого здоровья вам, неиссякаемой энергии, мира и добра!

Председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Михайлович Исаченко

Председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Анатольевна Раинчик