С днем рождения, «Бабруйскае жыццё» и «Бобруйск 360»!

28 ноября наша газета «Бабруйскае жыццё» отмечает день рождения – в 2022-м она перешагнула 104-летний рубеж.

28 ноября 1918 года вышел первый номер газеты «Известия» Бобруйского революционного комитета, положивший начало печатному изданию «Бабруйскае жыццё».

За каждой газетной строкой – вековая история города на Березине. В статьях и фоторепортажах - хроника великих побед и тяжелых испытаний, жизнь простых бобруйчан, людей разных профессий, взглядов, увлечений.

Значимый вклад в становление и развитие газеты внесли талантливые сотрудники, известные белорусские литераторы: Борис Микулич, Пимен Панченко, Михась Лыньков, Василь Витка, Николай Волоткович.

Продолжателем славных традиций является нынешнее поколение журналистов.

А пять лет назад в этот день «на свет появился» и телеканал «Бобруйск 360».

С праздником, коллеги! Творческих успехов и хороших инфоповодов!