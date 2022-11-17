С честью и достоинством выполнил воинский долг

10 ноября в 36-й дорожно-мостовой бригаде прошла торжественная церемония чествования военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

В мероприятии принял участие начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Юрий Шаплавский.

Немало слов благодарности военнослужащим сказал командир 36-й дорожно-мостовой бригады полковник Николай Дубовой.

Многих военнослужащих поощрили грамотами, нагрудными знаками, памятными подарками. Каждый стал не только профессионалом военного дела, но и овладел навыками, необходимыми в дальнейшей жизни, смог оценить смысл слов «дружба», «взаимовыручка», «честь». Так сложилось, что служба проходила не в самых простых условиях – и колоссальное информационное давление на население, и нарастающее военно-экономическое давление на нашу страну, но личная дисциплинированность и любовь к Родине каждого военнослужащего позволили им с честью и достоинством выполнить воинский долг!

За время срочной военной службы в должности монтажника 1-го монтажного отделения 2-го монтажного взвода 2-й монтажной роты мостового батальона отмечен с положительной стороны рядовой Артем Троянов, уроженец Бобруйска. Военнослужащий добросовестно относился к выполнению служебного долга, показывая сослуживцам достойный пример в выполнении поставленных задач, проявил высокий профессионализм и крепкую воинскую дисциплину, при этом внес достойный вклад в развитие и процветание Республики Беларусь.

Командование 36-й дорожно-мостовой бригады уверено, что Артем Троянов сможет реализовать приобретенный опыт и освоенные специальности, как специалист будет востребован за пределами воинской части, займет активную гражданскую позицию и достойное место в жизни.

36-я дорожно-мостовая бригада