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С чего белорусы начнут строительство на космодроме Восточный, рассказало Минстройархитектуры

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С чего белорусы начнут строительство на космодроме Восточный, рассказало Минстройархитектуры

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в программе "Евразия. Дословно" на телеканале "МИР24" рассказал о начале строительства на космодроме Восточный.

Говоря о начале строительства на космодроме Восточный, Руслан Пархамович отметил, что белорусская сторона рассмотрела весь комплекс документов, предоставленный Россией. Было принято решение начать строительство с жилых объектов, которые уже в процессе возведения, и далее в соответствии с планами развития. Уже после этого белорусские строители перейдут на площадку космодрома. "Там мы будем заниматься строительством пусковых площадок и специализированных зданий, - пояснил министр. - Объект сложный, но одновременно интересный. Думаю, что он вполне по плечу белорусским строителям".

Руслан Пархамович добавил, что работникам необходимо будет проходить аттестационные мероприятия и квалификационные экзамены. "На космодром поедут только самые высококвалифицированные работники, которые уже наработали опыт не только на строительстве базовых объектов, но и на серьезных промышленных объектах. Поэтому отбор будет очень серьезный", - сказал он.

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