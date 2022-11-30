С благодарностью за помощь

Приходит время, когда после интернатов и детских домов, окончания учебных заведений выросшие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, начинают жить самостоятельно. Специалисты отделения сопровождаемого проживания ТЦСОН Ленинского района курируют таких молодых людей, помогают адаптироваться в незнакомой самостоятельной жизни. Зачастую, когда ребята получают собственное жилье и обустраиваются, они не могут сразу приобрести необходимые бытовые вещи. Чтобы помочь в этом, в Центре постоянно проводят акцию «Из рук в руки»: люди могут поучаствовать в благотворительности и передать новые предметы быта или добротные, но уже не нужные вещи (мебель, одежду, посуду, постельные принадлежности).

– Хочу от имени наших подопечных ребят от души поблагодарить женщин, которые недавно оказали благотворительную помощь. Ольга из Минска подарила комплекты постельного белья, полотенца, тюль, бытовые принадлежности, а Янина Ивановна помогла привезти все это и расфасовать. 13 молодых людей из числа детей-сирот и нуждающихся в социальной помощи были очень рады получить приятные и нужные в домашнем хозяйстве вещи. Большое спасибо неравнодушным людям, готовым поделиться частичкой доброты и материальными благами с теми, кто нуждается в поддержке, – сказала благодарные слова заведующий отделением Юлия Бондарчук.

Кстати, если у бобруйчан есть желание присоединиться к акции добрых дел и передать полезные вещи тем, кому они необходимы, то можно обращаться в ТЦСОН по телефону 72-83-69.

Маргарита Бушуева, фото предоставлены сотрудниками ТЦСОН Ленинского района.