С акцентом на безопасность

Несколько заседаний провели бобруйские депутаты на прошлой неделе. На повестке дня заседания президиума городского Совета вопрос о ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в Бобруйске Государственной программы «Массовая информация и книгоиздание» на 2021-2025 годы.

Внимание депутатов было направлено на деятельность государственных СМИ. Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Вероника Вильчик рассказала об основных направлениях в работе газеты «Бабруйскае жыццё» и сетевого издания bobrlife (всесторонне освещаются важнейшие события политической, экономической, общественной и культурной жизни страны и города), телеканала «Бобруйск 360», радио «Zефир FM». Среди главных задач – оперативное освещение всех сфер жизни города и формирование позитивного образа Бобруйска. Народные избранники отметили, что достаточно много делается, чтобы информировать жителей о городских событиях, и вместе с тем рекомендовали больше материалов уделять тематике ЖКХ, спорта и злободневным вопросам.

На 44-й внеочередной сессии горсовета депутаты проголосовали за внесение изменений в решение «О бюджете города Бобруйска на 2022 год» и инвестиционную программу Бобруйска, рассмотрели воп рос социальной поддержки из средств городского бюджета на оплату расходов по перевозке обучающихся к местам проведения экскурсий, образовательных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, культурных мероприятий и обратно. На сессии проголосовали и приняли решение о досрочном прекращении полномочий (по состоянию здоровья) депутата по Строительному избирательному округу №37 Ирины Нецветаевой. Избрали также новых председателей постоянных комиссий: по социальным вопросам – депутата Светлану Прыемко (вместо Ирины Нецветаевой), по вопросам правопорядка и законности – депутата Павла Шерснева (вместо Андрея Малахова, который в связи с изменением места работы теперь проживает в другом городе).

Деятельность учреждений образования по профилактике детского травматизма и гибели детей от внешних факторов обсудили на заседании постоянной комиссии по вопросам правопорядка и закон ности. Тема безопасности постоянно звучит для дошколят и школьников на занятиях, классных и информационных часах, различных мероприятиях, для взрослых – на родительских собраниях, в соцсетях и мессенджерах, для педагогических работников – на совещаниях, семинарах и единых днях информирования. Во время учебного года и в оздоровительных лагерях на каникулах педагоги проводят информационно- разъяснительные беседы по профилактике травматизма, пожаров, обращают внимание несовершеннолетних на ответственное поведение на дороге, на водо емах, дома и на улице. Регулярно проходят совместные акции и мероприятия с участием сотрудников МЧС, ГАИ, УВД, ОСВОД, где ребят обучают в игровой форме правилам безопасности.

– В учреждениях общего среднего образования организована работа 32 отрядов юных инспекторов дорожного движения и 25 клубов юных спасателей- пожарных. Ежегодно они принимают активное участие в слетах-конкурсах и занимают призовые места, – отметила в докладе главный специалист управления по образованию горисполкома Яна Новицкая. – Ребята проводят занятия со сверстниками по принципу «равный обучает равного». Ежемесячно 20-30 школьников проходят эффективное обучение в областном центре безопасности МЧС.

В Бобруйске в новых детских садах №№84 и 85 функционируют комнаты безопасности, сейчас ведутся работы по созданию такой комнаты в средней школе №35. Судя по статистике, большинство травм и несчастных случаев происходит с детьми в быту и на улице, поэтому депутаты во время обсуждения акцентировали, что в нашем городе тоже необходимо стремиться создать центр безопасности, чтобы обучать маленьких и взрослых жителей правилам безопасного поведения.

Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича.