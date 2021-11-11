С целью своевременного выявления изменений психоэмоционального состояния детей и подростков в Бобруйске с 8 по 15 ноября 2021 года проводится областная межведомственная акция «Поговори с ребенком».

В большинстве случаев обстоятельством, провоцирующим факторы суицидальных проявлений у несовершеннолетних, являются социально-психологические проблемы и кризисные состояния, которые выражаются в возникновении и развитии проблем общения со сверстниками, нарушении детско-родительских отношений, снижении учебной мотивации и успеваемости, беспокойстве, конфликтности. Это крайне опасное поведение, к которому приводит невозможность разрешения сложных жизненных ситуаций.

В силу объективных причин именно родители могут вовремя увидеть признаки эмоционального неблагополучия ребенка. Несмотря на свою занятость и нехватку времени, родители должны с очень большой ответственностью, заинтересованностью и желанием активно принимать участие в жизни ребенка с раннего возраста. Время, которое мы можем подарить детям, для них полезнее и дороже новой покупки.

Попытайтесь выяснить, что волнует ребенка, не чувствует ли он себя одиноким, несчастным, загнанным в ловушку, никому не нужным, кто его друзья и чем он увлечен. Можно попытаться найти выход из сложившейся ситуации, но чаще всего подростку достаточно просто выговориться, снять накопившееся напряжение.

Если есть какие-то изменения в поведении подростка, которые вы не можете объяснить, необходимо обратиться за консультацией к специалисту (психологу, психотерапевту).

Помните: общение со взрослыми – самый мощный источник радостных переживаний для ребенка.