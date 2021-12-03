С 6 по 12 декабря, на улицах Бобруйска, ГАИ проведет комплекс профилактических мероприятий

С 6 по 12 декабря в целях профилактики травматизма среди пешеходов, велосипедистов и возчиков, а также популяризации использования световозвращающих элементов Госавтоинспекция области проводит комплекс профилактических мероприятий.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о том, что использование световозвращающих элементов на темной дороге жизненно необходимо. Не рискуйте своей жизнью напрасно – обозначьте себя и своего ребенка!

Уважаемые родители! Позаботьтесь о безопасности своих детей. Обеспечьте наличие фликеров на рюкзаках и верхней одежде в темное время суток.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома