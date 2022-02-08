С 31 января по 7 февраля на Бобруйщине без пожаров и гибели

За прошедший период в Бобруйске и Бобруйском районе без пожаров и жертв.
Также за неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 7 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 21 раз спасатели выезжали на сработку сигнализации, 4 раза на оказание технической помощи организациям и населению.
С начала года в Бобруйске произошло 10 пожаров, 2 погибших.
В Бобруйском районе с начала года 5 пожаров, 1 погибший.
В Могилевской области с начала 2022 года произошел 81 пожар, погибло 13 человек.
С начала 2022 года в Республике Беларусь произошло 587 пожаров, погибло 114 человек.
МЧС информирует!
Ввиду неблагоприятных природных явлениях необходимо соблюдать следующие правила:
- не оставлять личный транспорт под деревьями, навесами, возле шатких конструкций.
- двигаться осторожно возле крыш домов и учреждений, обращая внимание на кровлю. Падение мокрого снега может привести к тяжелым травмам.
- налипание мокрого снега может привести к обрыву электропередач. Не подходите близко к оборванным проводам.
- объясните детям о правилах безопасного нахождения на улице.
- при сильном ветре не прячьтесь за рекламными щитами, навесами, остановками.
- будьте внимательны при эксплуатации обогревателей и теплогенерирующих устройств: не оставлять без присмотра, не перекаливать.
Берегите себя в любую погоду. При пожаре звонить 112!!!
Сектор пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям