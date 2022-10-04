В связи с постоянно выявляемыми нарушениями правил и норм по охране труда, а также имеющими место несчастными случаями на производстве разной степени тяжести, в целях обеспечения безопасности работающих при выполнении работ, повышения ответственности руководителей и специалистов организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предупреждения случаев производственного травматизма с 3 по 31 октября 2022 года объявлен месячник безопасности труда на строительных площадках города Бобруйска.

С целью оказания практической и методической помощи организациям всех сфер деятельности, расположенных на подведомственной территории, в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда, профилактике производственного травматизма, оперативном выявлении и устранении нарушений требований безопасности будет активизирована работа мобильных групп. ­