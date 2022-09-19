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Профилактика

С 3 октября пройдет мероприятие по добровольной сдаче «левого» оружия

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С 3 октября пройдет мероприятие по добровольной сдаче «левого» оружия

Мероприятия под названием «Арсенал» будут проводиться в Республике Беларусь с 3 по 7 октября текущего года.

В этот период времени правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на добровольную сдачу населением незаконно хранящегося оружия. Если вы нашли оружие, или оно осталось у вас после смерти родственников, мы предлагаем не хранить его по месту жительства, а сдавать в милицию.

Управление внутренних дел УВД Бобруйского горисполкома напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества либо взрывные устройства к установленной законодательством ответственности привлекаться не будут. Нелегальные же владельцы гладкоствольного оружия могут быть привлечены к административной ответственности, а нарезного – к уголовной. Статья 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

В УВД Бобруйского горисполкома организована работа «Горячей линии» «Прощай оружие!». Если у вас есть информация о фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, сообщите об этом в УВД Бобруйского горисполкома по телефонам: (80225) 77-97-81, 77-61-84, 72-01-95 или 102.

Оружие можно сдать в дежурные части органов внутренних дел либо инспекторам по разрешительной работе УВД Бобруйского горисполкома по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, д. 130а, кабинет № 101.

Отделение охраны правопорядка и профилактики

УВД Бобруйского горисполкома

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