С 29 июля изменятся правила ловли рыбы

Скоро начнут действовать новые правила рыбалки в Беларуси. Официальный документ появился на Национальном правовом интернет-портале. Об этом пишет 1prof.by.

Багорик, берег, добыча…

Ранее в Беларуси улов рыбы регламентировался десятком указов Президента. Теперь текст документа сочетает 54 страницы. В нем, в частности, определяются виды водоемов, способы и инструменты для ловли рыбы. Например, водоемы делятся на сигово-снетковые, лещово-судачьи, карасево-линевые и окунево-плотвичные. Также уточнены термины и их значения К добытчикам рыбы в белорусских водоемах отнесены жители, а также иностранные граждане, а также лица без гражданства. Все уточнения можно прочитать в полном документе.

Кто может ловить рыбу бесплатно?

Дети до 16 лет, воины-интернационалисты, пенсионеры могут ловить рыбу на платных водоемах бесплатно. Это льгота. При этом определены условия, что в ночное время необходимо использовать фонарики и другие световые приборы.

Ловить рыбу и миног(!) можно только тех видов, которые не включены в Красную книгу. Если выловили, то их необходимо сразу вернуть в место обитания. Отпустить нужно будет также и угря.

Правила рыбалки в белорусских водоемах

За исключением арендных водоемов, добывать на одного рыболова возможно не более 5 килограммов рыбы. Или 30 экземпляров. Но есть виды рыбы, на которые не распространяются ограничения.

«…ротана-головешки, бычка-цуцика, бычка-гонца, бычка-песочника, бычка-кругляка, сомика американского, чебачка амурского без ограничений по весу и количеству», – сообщается на Национальном правовом портале.

Для добычи рыбы можно использовать ружья и пистолеты, при условии, что гарпун не будет превышать при подводной охоте наконечник свыше пяти зубьев. Допускаются ставные и подвижные ловушки. Можно даже ловить рыбу руками. Не оговаривается, но скорее всего речь о добыче сома..

При подводной охоте добытчику необходимо сохранять улов до окончания промысла. Спортивное рыболовство приравнено к соревнованиям.

В рыболовных угодьях запрещается лов: щуки обыкновенной – с 1 марта по 15 апреля, в Витебской области – с 9 марта по 23 апреля; судака – с 15 апреля по 30 мая; сома обыкновенного – с 31 мая по 1 июля, с 1 ноября по 31 марта, в Брестской и Гомельской областях – с 19 мая по 19 июня, с 1 ноября по 31 марта; сига чудского – с 1 ноября по 15 декабря; налима обыкновенного – с 25 декабря по 28 февраля; всех видов рыб на зимовальных ямах – с 1 октября по 15 апреля.

Стали действовать и сезонные правила: зимой, к примеру, при условии объявленного штормового предупреждения на лед на водоемы выходить запрещено. На судах на рыбалку при силе ветра от 5,5 м/с также нельзя.