С 27 ноября в Беларуси вступает в силу новая Инструкция о порядке классификации торговых объектов

Обращаем внимание, что с 27 ноября 2020 г. вступает в силу новая Инструкция о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам, по месту расположения, утвержденная постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – Инструкция).

В связи с этим соответствующие изменения будут внесены в Торговый реестр Республики Беларусь.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что Инструкцией определены новые виды и типы магазинов субъектам торговли необходимо в месячный срок с 27 ноября 2020 г.:

определить новые виды и типы магазинов в соответствии с Инструкцией;

проверить содержащиеся в Торговом реестре* сведения о принадлежащих им торговых объектах;

в случае необходимости изменения указанных сведений в установленном порядке направить в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый реестр.

*Сведения Торгового реестра размещены на Едином портале электронных услуг.