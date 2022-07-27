Рейдовая группа ФПБ с 26 по 27 июля провела в Бобруйске мониторинг охраны труда

С 26 по 27 июля в Бобруйске работала 1-ая рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси. Они проводили мониторинг охраны труда. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Людмила Балакер, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов.

В состав рабочей группы вошли: Сергей Серый, главный технический инспектор труда БПС транспорта и коммуникаций, Николай Голоцевич, технический инспектор труда Объединенной отраслевой профсоюзной организации работников налоговых и других финансовых органов БПС работников государственных и других учреждений, Игорь Костюкевич, технический инспектор труда Объединенной отраслевой профсоюзной организации Вооруженных Сил Республики Беларусь БПС работников государственных и других учреждений, Николай Лосик, главный технический инспектор труда Объединенной отраслевой профсоюзной организации работников НАН БПС работников образования и науки, Андрей Шадрин, технический инспектор труда БПС работников энергетики, газовой и топливной промышленности.

За этот период было обследовано 10 объектов в городе Бобруйске: ОАО «ФанДОК», ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО «Славянка», УТП «БелшинаТранс», Бобруйский филиал Автобусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс», Троллейбусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс», филиал «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», ПУ «Бобруйскгаз», один из ясли-садов, средняя школа №9.

/Будет дополнено и обновлено/.

Виктор ЧАБАН, фото предоставлено БГОП.